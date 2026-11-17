Eric Hjorth byter land och liga återigen.

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Sedan Eric Hjorth lämnade Sverige 2023 har han flyttat runt och upplevt flera olika kulturer. De senaste åren har han spelat hockey i Kanada, Italien, Tyskland och Danmark. Nu flyttar 25-åringen igen och kan addera ett nytt land till den listan; Frankrike.

Inför årets säsong flyttade Eric Hjorth till danska Aalborg Pirates. Efter endast 0+3 på 13 matcher meddelade klubben sedan att Hjorth bröt sitt kontrakt och lämnade Ålborg. Uppbrottet kom till följd av backens egna initiativ.

"Eric Hjorth ser tillbaka på sin tid i Aalborg Pirates där han själv känner att han inte levererat på den nivå han själv hade hoppats och förväntat sig göra. Därför har han önskat att fortsätta sin karriär någon annanstans, och Aalborg har valt att tillmötesgå hans önskan.", skrev klubben i ett uttalande då.

Eric Hjorth klar för Briançon i Frankrike

Nu har Eric Hjorth hittat sin nästa utmaning i karriären.

Han presenteras nämligen av Briançon i franska Ligue Magnus. Där har parterna kommit överens om ett kontrakt för resten av årets säsong 2026/27. I Briançon blir Hjorth den andra svensken i laget. Han gör då William Persson sällskap, Persson som nu gör sin tredje säsong i klubben och också är assisterande kapten för Briançon.

Eric Hjorth kommer från Göteborg med Härryda HC som moderklubb. Han spelade sedan juniorhockey i både Frölunda och Linköping , samt i den kanadensiska juniorligan OHL med Sarnia Sting, innan han flyttade till Finland för spel i KalPa 2021. Hjorth noterades för 2+2 på nio matcher i Liiga men flyttade hem till Sverige säsongen 2021/22 för spel i HockeyAllsvenskan med AIK . Säsongen därpå spelade han sedan även allsvensk hockey med Vita Hästen .

Hjorth, som draftades av Columbus Blue Jackets i fjärde rundan 2019, har därefter tillbringat sin karriär utanför Sveriges gränser. Han var som mest framgångsrik i Italien där han spelade för Ritten/Renon i alpligan. Säsongen 2024/25 stod Hjorth för hela 50 poäng på 43 matcher, vilket gjorde att han vann backarnas poängliga. Förra säsongen spelade han för Lausitzer Füchse i tyska andraligan innan det blev en flytt till Danmark inför årets säsong.

I och med flytten till franska Briançon är Eric Hjorth nu klar för spel i sitt sjätte land utanför Sverige.