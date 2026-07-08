Spelschema och resultat: Så spelar SHL-lagen under försäsongen 2026

Skellefteå och Björklöven möts som vanligt. Foto: Bildbyrån.

Missa inte den totala guiden över SHL-lagens försäsong 2026.

Här uppdateras resultaten i takt med att matcherna spelas. Även CHL -matcherna som spelas under försäsongen finns med i schemat nedan.

Notera att uppgifterna nedan kommer fån klubbarnas egna officiella kanaler. Det kan därför förekomma ändringar, så som fler matcher och ändrade matchtider. Några av matcherna har ännu inte fått bekräftade nedsläppstider och de kommer därför uppdateras efterhand.

Spelschemat uppdateras om fler matcher offentliggörs eller om matcher plockas bort.

När det inte står någon specifik spelort beror det på att matchen då helt enkelt spelas på den ort där det först skrivna laget har sin hemmaplan. Exempel:

Brynäs-Björklöven möts i Hudiksvall. Då står Hudiksvall utskrivet som spelort.

Däremot möts Björklöven och Skellefteå i Umeå. Då står inte spelorten utskriven, vilket då innebär att den spelas på Björklövens hemmaplan.

För fler detaljer och för eventuella ändringar – se SHL-lagens officiella kommunikationskanaler.

Så spelas träningsmatcherna inför SHL 2026/2027 - lag för lag

Björklöven

20/8 18:00 Brynäs–IF Björklöven (Holmen Center, Hudiksvall)

25/8 18:00 MoDo–Björklöven

28/8 19:00 Björklöven–Skellefteå

3/9 18:00 Luleå–Björklöven

8/9 18:00 Björklöven–MoDo

11/9 18:00 Timrå–Björklöven

Brynäs

13/8 19:00 Brynäs IF–MoDo (Brandcode Arena, Sundsvall)

15/8 SCA-Cupen, bronsmatch (15:00) eller final (18:00) (Brandcode Arena, Sundsvall)

20/8 18:00 Brynäs–Björklöven (Holmen Center, Hudiksvall)

27/8 18:00 Brynäs–Djurgården (Jernvallens Ishall, Sandviken)

1/9 18:00 Brynäs–Leksand (Avesta ishall)

3/9 18:00 Djurgården–Brynäs

10/9 18:00 Brynäs–Luleå

Djurgården

13/8 19:00 Djurgårdens IF Hockey–Örebro (Järfälla Ishall)

19/8 19:00 Djurgården–HV71 (Tyresö Ishall, Tyresö)

27/8 18:00 Brynäs–Djurgården (Jernvallens Ishall, Sandviken)

3/9 18:00 Djurgården–Brynäs

10/9 19:00 Djurgården–Malmö (Smedjehovs Ishall, Norrahammar)

12/9 14:00 HV71–Djurgården

Frölunda

13/8 18:00 HV71–Frölunda HC

21/8 19:00 Frölunda–Leksand (Lionshov ishall, Strömstad)

22/8 16:00 Frölunda–Färjestad (Lionshov ishall, Strömstad)

27/8 18:00 Frölunda–Malmö (Kungsbacka ishall)

4/9 19:00 Frölunda–SaiPa (CHL)

6/9 15:00 Frölunda–KooKoo (CHL)

10/9 19:30 Köln–Frölunda (CHL)

12/9 18:00 Storhamar–Frölunda (CHL)

Färjestad

13/8 18:00 Färjestad BK–Linköping (Mariestad)

20/8 Färjestad–Leksand (Strömstad)

22/8 16:00 Färjestad–Frölunda (Strömstad)

28/8 18:00 Färjestad–Örebro (Åmål)

4/9 Färjestad–Vålerenga (Oslo)

11/9 Färjestad–Vålerenga (Sunne)

HV71

13/8 18:00 HV71–Frölunda

19/8 19:00 Djurgården–HV71 (Tyresö Ishall)

20/8 17:00 Almtuna–HV71 (Uppsala)

27/8 18:00 HV71–Rögle (Halmstad)

4/9 15:00 Örebro–HV71 (Malmö Arena)

5/9 13:00/16:00 HV71–Linköping/Malmö (Malmö Arena)

12/9 14:00 HV71–Djurgården

Linköping

13/8 18:00 Färjestad–Linköping HC (Mariehus Arena, Mariestad)

19/8 18:00 Linköping–Kiekko-Espoo

22/8 15:00 Linköping–AIK

27/8 18:00 Södertälje–Linköping

4/9 18:00 Malmö–Linköping

5/9 Linköping–HV71 eller Örebro (Malmö)

10/9 18:00 Örebro–Linköping

Luleå

14/8 17:00 Kiruna IF–Luleå Hockey

21/8 17:00 Kärpät–Luleå

26/8 18:00 Luleå–Skellefteå

1/9 18:00 Luleå–MoDo

3/9 18:00 Luleå–Björklöven

8/9 Timrå–Luleå

10/9 Brynäs–Luleå

Malmö

14/8 18:00 Malmö Redhawks –Växjö (Kristianstads Ishall)

20/8 18:00 Malmö–Kalmar HC (Landskrona Ishall)

27/8 18:00 Frölunda–Malmö (Kungsbacka ishall)

4/9 18:00 Malmö–Linköping

5/9 13:00/16:00 HV71/Örebro

10/9 18:00 Djurgården–Malmö (Smedjehov, Norrahammar)

Rögle

22/8 19:30 Red Bull München–Rögle BK (Zell am See, Österrike)

23/8 Rögle–TBD (Zell am See, Österrike)

27/8 18:00 Rögle–Linköping (Halmstad)

30/8 16:00 Rögle–HV71 (Helsingborg)

4/9 18:00 Rögle–Växjö

6/9 16:00 HV71–Rögle

Skellefteå

20/8 19:00 Skellefteå AIK –Timrå

22/8 18:00 Skellefteå–Vaasa Sport

26/8 19:00 Mora–Skellefteå

28/8 18:00 MoDo–Skellefteå

2/9 18:00 Skellefteå–Kärpät

4/9 19:00 HK Nitra–Skellefteå (CHL)

6/9 17:00 Adler Mannheim–Skellefteå (CHL)

10/9 19:00 Skellefteå–Genéve-Servette (CHL)

12/9 14:30 Skellefteå–HC Davos (CHL)

Timrå

14/8 19:00 Timrå IK–Sundsvall Hockey (Brandcode Center, Syndsvall)

15/8 14:00/18:00 Timrå–Brynäs eller MoDo (Brandcode Center, Sundsvall)

18/8 18:00 Timrå–Örebro (Gränby Ishall, Uppsala)

27/8 19:00 Östersund–Timrå

4/9 18:00 Timrå–MoDo (Högslättens Ishall, Härnösand)

8/9 18:00 Timrå–Luleå

11/9 18:00 Timrå–Björklöven

Växjö

14/8 18:00 Malmö–Växjö Lakers (Kristianstads Ishall)

19/8 19:00 Växjö–Rögle

4/9 19:30 Adler Mannheim–Växjö (CHL)

6/9 17:30 HK Nitra–Växjö (CHL)

11/9 19:00 Växjö–Tappara (CHL)

13/9 19:00 Växjö–Salzburg (CHL)





Örebro

12/8 18:00 Västerås–Örebro Hockey

14/8 18:00 Linköping–Örebro

20/8 19:00 Visby/Roma–Örebro

22/8 19:00 Örebro–BIK Karlskoga (Visby Ishall)

23/8 15:00 Örebro–HV71 (Visby Ishall)

28/8 18:00 Färjestad-Örebro (Åmål)

2/9 18:00 Örebro–Leksand (Lindehov, Lindesberg)

4/9 18:00 Färjestad–Örebro (Hammarö Ishall)