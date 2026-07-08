Spelschema och resultat: Så spelar SHL-lagen under försäsongen 2026

Missa inte den totala guiden över SHL-lagens försäsong 2026.
Här uppdateras resultaten i takt med att matcherna spelas. Även CHL-matcherna som spelas under försäsongen finns med i schemat nedan.
Notera att uppgifterna nedan kommer fån klubbarnas egna officiella kanaler. Det kan därför förekomma ändringar, så som fler matcher och ändrade matchtider. Några av matcherna har ännu inte fått bekräftade nedsläppstider och de kommer därför uppdateras efterhand.
Spelschemat uppdateras om fler matcher offentliggörs eller om matcher plockas bort.
När det inte står någon specifik spelort beror det på att matchen då helt enkelt spelas på den ort där det först skrivna laget har sin hemmaplan. Exempel:
Brynäs-Björklöven möts i Hudiksvall. Då står Hudiksvall utskrivet som spelort.
Däremot möts Björklöven och Skellefteå i Umeå. Då står inte spelorten utskriven, vilket då innebär att den spelas på Björklövens hemmaplan.
För fler detaljer och för eventuella ändringar – se SHL-lagens officiella kommunikationskanaler.
Så spelas träningsmatcherna inför SHL 2026/2027 - lag för lag
Björklöven
20/8 18:00 Brynäs–IF Björklöven (Holmen Center, Hudiksvall)
25/8 18:00 MoDo–Björklöven
28/8 19:00 Björklöven–Skellefteå
3/9 18:00 Luleå–Björklöven
8/9 18:00 Björklöven–MoDo
11/9 18:00 Timrå–Björklöven
Brynäs
13/8 19:00 Brynäs IF–MoDo (Brandcode Arena, Sundsvall)
15/8 SCA-Cupen, bronsmatch (15:00) eller final (18:00) (Brandcode Arena, Sundsvall)
20/8 18:00 Brynäs–Björklöven (Holmen Center, Hudiksvall)
27/8 18:00 Brynäs–Djurgården (Jernvallens Ishall, Sandviken)
1/9 18:00 Brynäs–Leksand (Avesta ishall)
3/9 18:00 Djurgården–Brynäs
10/9 18:00 Brynäs–Luleå
Djurgården
13/8 19:00 Djurgårdens IF Hockey–Örebro (Järfälla Ishall)
19/8 19:00 Djurgården–HV71 (Tyresö Ishall, Tyresö)
27/8 18:00 Brynäs–Djurgården (Jernvallens Ishall, Sandviken)
3/9 18:00 Djurgården–Brynäs
10/9 19:00 Djurgården–Malmö (Smedjehovs Ishall, Norrahammar)
12/9 14:00 HV71–Djurgården
Frölunda
13/8 18:00 HV71–Frölunda HC
21/8 19:00 Frölunda–Leksand (Lionshov ishall, Strömstad)
22/8 16:00 Frölunda–Färjestad (Lionshov ishall, Strömstad)
27/8 18:00 Frölunda–Malmö (Kungsbacka ishall)
4/9 19:00 Frölunda–SaiPa (CHL)
6/9 15:00 Frölunda–KooKoo (CHL)
10/9 19:30 Köln–Frölunda (CHL)
12/9 18:00 Storhamar–Frölunda (CHL)
Färjestad
13/8 18:00 Färjestad BK–Linköping (Mariestad)
20/8 Färjestad–Leksand (Strömstad)
22/8 16:00 Färjestad–Frölunda (Strömstad)
28/8 18:00 Färjestad–Örebro (Åmål)
4/9 Färjestad–Vålerenga (Oslo)
11/9 Färjestad–Vålerenga (Sunne)
HV71
13/8 18:00 HV71–Frölunda
19/8 19:00 Djurgården–HV71 (Tyresö Ishall)
20/8 17:00 Almtuna–HV71 (Uppsala)
27/8 18:00 HV71–Rögle (Halmstad)
4/9 15:00 Örebro–HV71 (Malmö Arena)
5/9 13:00/16:00 HV71–Linköping/Malmö (Malmö Arena)
12/9 14:00 HV71–Djurgården
Linköping
13/8 18:00 Färjestad–Linköping HC (Mariehus Arena, Mariestad)
19/8 18:00 Linköping–Kiekko-Espoo
22/8 15:00 Linköping–AIK
27/8 18:00 Södertälje–Linköping
4/9 18:00 Malmö–Linköping
5/9 Linköping–HV71 eller Örebro (Malmö)
10/9 18:00 Örebro–Linköping
Luleå
14/8 17:00 Kiruna IF–Luleå Hockey
21/8 17:00 Kärpät–Luleå
26/8 18:00 Luleå–Skellefteå
1/9 18:00 Luleå–MoDo
3/9 18:00 Luleå–Björklöven
8/9 Timrå–Luleå
10/9 Brynäs–Luleå
Malmö
14/8 18:00 Malmö Redhawks –Växjö (Kristianstads Ishall)
20/8 18:00 Malmö–Kalmar HC (Landskrona Ishall)
27/8 18:00 Frölunda–Malmö (Kungsbacka ishall)
4/9 18:00 Malmö–Linköping
5/9 13:00/16:00 HV71/Örebro
10/9 18:00 Djurgården–Malmö (Smedjehov, Norrahammar)
Rögle
22/8 19:30 Red Bull München–Rögle BK (Zell am See, Österrike)
23/8 Rögle–TBD (Zell am See, Österrike)
27/8 18:00 Rögle–Linköping (Halmstad)
30/8 16:00 Rögle–HV71 (Helsingborg)
4/9 18:00 Rögle–Växjö
6/9 16:00 HV71–Rögle
Skellefteå
20/8 19:00 Skellefteå AIK –Timrå
22/8 18:00 Skellefteå–Vaasa Sport
26/8 19:00 Mora–Skellefteå
28/8 18:00 MoDo–Skellefteå
2/9 18:00 Skellefteå–Kärpät
4/9 19:00 HK Nitra–Skellefteå (CHL)
6/9 17:00 Adler Mannheim–Skellefteå (CHL)
10/9 19:00 Skellefteå–Genéve-Servette (CHL)
12/9 14:30 Skellefteå–HC Davos (CHL)
Timrå
14/8 19:00 Timrå IK–Sundsvall Hockey (Brandcode Center, Syndsvall)
15/8 14:00/18:00 Timrå–Brynäs eller MoDo (Brandcode Center, Sundsvall)
18/8 18:00 Timrå–Örebro (Gränby Ishall, Uppsala)
27/8 19:00 Östersund–Timrå
4/9 18:00 Timrå–MoDo (Högslättens Ishall, Härnösand)
8/9 18:00 Timrå–Luleå
11/9 18:00 Timrå–Björklöven
Växjö
14/8 18:00 Malmö–Växjö Lakers (Kristianstads Ishall)
19/8 19:00 Växjö–Rögle
4/9 19:30 Adler Mannheim–Växjö (CHL)
6/9 17:30 HK Nitra–Växjö (CHL)
11/9 19:00 Växjö–Tappara (CHL)
13/9 19:00 Växjö–Salzburg (CHL)
Örebro
12/8 18:00 Västerås–Örebro Hockey
14/8 18:00 Linköping–Örebro
20/8 19:00 Visby/Roma–Örebro
22/8 19:00 Örebro–BIK Karlskoga (Visby Ishall)
23/8 15:00 Örebro–HV71 (Visby Ishall)
28/8 18:00 Färjestad-Örebro (Åmål)
2/9 18:00 Örebro–Leksand (Lindehov, Lindesberg)
4/9 18:00 Färjestad–Örebro (Hammarö Ishall)