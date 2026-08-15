Timrå vinner SCA-cupen - knäckte Brynäs

Timrå besegrar Brynäs i SCA-cupen. Foto: Skärmklipp från Expressens sändning

Under lördagskvällen avgjordes finalen i SCA-Cupen i Sundsvall mellan Brynäs och Timrå.

Det var Timrå som inledde bäst genom att göra 1-0 efter 13.54 genom 20-årige talangen Linus Eriksson fint framspelad av David Lilja . I den andra perioden tog sedan Brynäs över allt mer och kvitterade också genom Jakob Silfverberg, som slog in en retur i öppen kasse efter skott från Julian Gauthier.

Bara minuter senare skulle dock Timrå återta ledningen efter slarv från Brynäs. En miss i kommunikationen mellan målvakt Magnus Chrona och Mattias Norlindergav Timrås nyförvärv Reid Gardiner öppen kasse fram till 2-1.

Timrå vinner SCA-cupen

I den tredje perioden kunde sedan Timrå stänga ned Brynäs och sätta spiken i kistan till 3-1 i tom bur genom Marcus Hardegård. Mikael Gath och hans Timrå vinner därmed försäsongsturneringen SCA-cupen i Sundsvall.

Brynäs - Timrå 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)

Brynäs: Jakob Silfverberg

Timrå: Linus Eriksson, Reid Gardiner, Marcus Hardegård