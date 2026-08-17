Värvar från SDHL: "Kommer leda laget"

Gabby Jones förstärker Rögle i klubbens satsning mot SDHL.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I fjol tog sig Rögle ett steg närmare SDHL när man gick hela vägen till det avgörande kvalet. Där blev det dock förlust med 2-0 i matcher mot Linköping och Rögle får ta ny sats i sin satsning mot högstaligan.

Sedan slutet på fjolårssäsongen har Rögle tappat sina två bästa offensiva spelare eftersom poängdrottningarna Cassidy Maplethorpe och Sara Boucher båda lämnat. Nu har Rögle hittat en ny toppspelare som väntas driva lagets offensiv.

Från SDHL plockar Rögle in amerikanskan Gabby Jones som närmast kommer från tre säsonger i SDE .

– Det jag framför allt vill bidra med är min erfarenhet och mitt ledarskap till gruppen. På isen använder jag min fart och mitt spelsinne för att göra avtryck på isen. Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av klubben och laget. Jag ser fram emot att tävla, lära känna tjejerna i laget och bidra både på, men även utanför isen, och förhoppningsvis hjälpa laget nå sina mål, säger Jones på klubbens hemsida .

Gabby Jones får spela med systern Sophia Jones i Rögle

I och med värvningar kommer Rögle nu att ha två syskonpar i laget den kommande säsongen. Skåningarna har redan värvat tvillingsystrarna Jordyn och Kyla Bear från Örebro. Sedan tidigare har klubben också värvat backen Sophia Jones, 22, som är lillasyster till Gabby Jones. Systrarna kommer nu att få spela tillsammans för första gången i sina karriärer.

Gabby Jones har varit en produktiv spelare för SDE de senaste tre säsongerna. Hennes bästa säsong var 2024/25 där hon gjorde nio mål och 20 poäng på 36 matcher. Totalt har hon noterats för 54 poäng på 101 matcher i SDHL.

– I Gabby får vi en spelare med rutin från SDHL som vi vet kommer leda laget i det offensiva spelet. Hon har haft en stabil poängproduktion i SDHL och vi hoppas den följer med och hjälper oss till nästa nivå, säger huvudtränare och sportchef, Julius Bergkvist.