Peter Nylander tar plats i båset igen.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Kenta Jönsson/Bildbyrån

2017 gick Nyköping upp till Hockeyettan men nio säsonger såg klubben ut att få ställa om till en verklighet i Division 2 från och med nästa säsong. I våras förlorade Nyköping nämligen i kvalet mot Boro/Vetlanda och blev degraderade i seriesystemet.

Sedan Falu IF och Forshaga IF blivit nekade elitlicens för spel i Hockeyettan 2026/26 uppstod dock två vakanta platser. Nyköping SK stod då längst fram i kön och fick frågan om att ta en av de vakanta platserna. Nyköping tackade ja och kommer således att fortsätta vara en Hockeyettan-förening. Ligan lyckades dock inte fylla den andra platsen utan kommer att spela med 39 lag i stället för 40 under den kommande säsongen.

Nu har Nyköping också hittat huvudtränaren som ska leda laget i Hockeyettan sedan klubben fått en andra chans. Valet faller på 50-årige Peter Nylander.

– Vi är väldigt glada över att Peter väljer Nyköpings SK. Han kommer in med mycket erfarenhet, hockeykunskap och en förståelse för vad som krävs för att utveckla både spelare och lag, säger klubbchef Johan Skeppstedt på Nyköpings hemsida .

Peter Nylander tar över Nyköpings SK

Tidigare har Peter Nylander varit verksam som tränare i AIK , först som J20-tränare och sedan som assisterande tränare för A-laget i HockeyAllsvenskan , mellan 2016 och 2019. Han var därefter huvudtränare för Huddinge under tre säsonger i Hockeyettan men de senaste tre åren har han jobbat med SDE:s U18-killar.

Nu kliver han alltså in i båset igen på Hockeyettan-nivå. Nyköpings SK hoppas att Nylanders intåg ska hjälpa klubbens spelarutveckling.

"Med Peter som huvudtränare är förhoppningen att A-laget ska fortsätta utvecklas som lag samtidigt som många av spelarna tar positiva steg i sin individuella utvecklingstrappa. Tillsammans med sportchef Oscar Jernström kommer Peter sätta det sista bitarna till lagbygget", skriver klubben.

Peter Nylander är lillebror till tidigare NHL -stjärnan Michael Nylander, och i förlängningen är han med andra ord farbror till nuvarande stjärnorna William Nylander och Alexander Nylander.

Som spelare var Peter Nylander med och vann SM-guld med Brynäs 1999. Han gjorde sammanlagt 356 matcher i Elitserien över åtta säsonger där han även spelade för Västerås , Mora och Timrå .