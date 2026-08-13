Robert Ohlsson ger ett lugnande besked om Filip Cederqvist.

Foto: TV4/Skärmdump & Mathias Bergeld/Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under torsdagskvällen var det till slut dags för den nya hockeysäsongen att smyga igång när HV71 och Frölunda möttes för den första träningsmatchen inför den kommande SHL-säsongen.

Det blev en klassisk försäsongsmatch där båda lagen var lite segstartade och där spelet inte riktigt satt som det skulle med en hel del felpassningar och missade detaljer att slipa bort inför säsongsstarten.

När 60 minuter hade spelats i Husqvarna Garden var det bortalaget Frölunda som hade gått segrande ur striden med 4-1 sedan nye stjärnan Patrik Puistola fullbordat ett hattrick.

– Jag känner mig själv lite ringrostig såhär efter första matchen för säsongen. Det är lite svårt att riktigt analysera den klockrent men jag tyckte att vi blev bättre och gjorde en bra sista period. Så kan vi säga. Lite väl mycket utvisningar om man ska säga något som kanske var negativt, säger tränaren Robert Ohlsson efter vinsten.

Det var inte den bästa insatsen av något av lagen men Robert Ohlsson hittade ändå delar i spelet som han var nöjd med.

– Jag tycker vi står upp för målvakten och gör det bra framför Lasse (Johansson , målvakt) i dag och hade bra skärpa framåt. Bosse gör det jättebra som en ung spelare som kommer upp. Puistola gör tre kassar och flera fina passningar. Det är väl några grejer som sticker väl ut, säger coachen.

Robert Ohlsson ger besked om Filip Cederqvist efter smällen

Ett orosmoment för Frölunda kom i inledningen av tredje perioden. Forwarden Filip Cederqvist klev av efter en tackling av HV-backen Andreas Borgman. Cederqvist tacklades över sargkanten och såg ut att få en smäll mot huvudet i kanten av plexiglaset som är precis bredvid båset.

– Jag ser att han slår i över den här båskanten och kanske vid det här plexiglaset. Mycket mer än så uppfattar jag inte, den är inte så lätt att se från båset, säger Robert Ohlsson.

Cederqvist låg ner på isen en stund och tog sig för huvudet. Han kunde däremot åka av isen för egen maskin men återvände sedan inte till spel under resten av matchen. Nu ger Ohlsson ett besked om Cederqvists status.

– Det är väl okej. Han är en hård rackare. Vi får lappa ihop honom så är han redo att gå nästa vecka igen.

Var det mer av en försiktighetsåtgärd att plocka av honom?

– Ja, så uppfattar jag det, avslutar Robert Ohlsson.