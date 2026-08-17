Jakob Silfverberg blev Brynäs enda målskytt i finalen av SCA Cupen.

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Brynäs vann sin försäsongspremiär mot MoDo förra veckan och säkrade därmed en finalplats i SCA Cupen. Där ställdes Gävlelaget sedan mot Timrå IK. I finalen blev det dock förlust för Brynäs sedan Timrå vunnit med 3-1. Jakob Silfverberg blev lagets enda målskytt i förlusten.

Huvudtränaren Niklas Gällstedt är nu kritisk mot inställningen hos Brynäs under matchen mot Timrå.

– Tävlingsinstinkten tycker vi inte finns där. Starten är okej de första fem-sex minuterna, men sedan kommer det två situationer i anfallszon där vi inte får med oss utvisningar. Då lägger vi fokus på det och sen tycker jag att allting bara går neråt, säger Gällstedt till Gefle Dagblad.

Niklas Gällstedt: "Det är bara en ursäkt"

Niklas Gällstedt understryker att lagets mentala kollaps är oacceptabel. Under måndagen satte sig Brynäs ner för att prata igenom försäsongens två första matcher samt tittade på klipp från specifika situationer. Detta för att tvätta bort misstag. Nu är det upp till spelarna att ta lärdom av matchen mot Timrå, menar Gällstedt.

– Det har vi pratat om, att det inte är okej. Det är inte där vi vill vara. Förhoppningsvis ser vi något annorlunda på torsdag, säger han till GD och fortsätter:

– Vi nämner inte att det är en träningsmatch, det är bara en ursäkt. Varje tillfälle som du har att tävla, så är det det som det handlar om. Det måste vi göra mycket, mycket bättre i år jämfört med förra året.

Brynäs spelar sin nästa försäsongsmatch på torsdag när SHL-nykomlingen Björklöven står på menyn. I matchen ser nyförvärvet Jaret Anderson-Dolan ut att göra sin debut för Brynäs. Han anlände till Gävle under måndagen och ska vara spelklar till torsdagens match mot Björklöven.

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