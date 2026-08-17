Jesper Wallstedt rankas som NHL:s nionde bästa målvakt.

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Inför varje säsong samlas en expertpanel på NHL Network för att utse världens bästa spelare på varje position. Nu har också nedräkningen börjat inför NHL-säsongen 2026/27.

De senaste två veckorna har NHL Network släppt sina rankingar över ligans 20 bästa ytterforwards samt de 20 bästa backarna . Svenskarna Lucas Raymond (20:e) och William Nylander (10:e) tog plats bland NHL:s bästa forwards medan Victor Hedman (18:e) och Rasmus Dahlin (4:e) kvalade in bland NHL:s bästa backar.

Nu har NHL Network också offentliggjort sin ranking över de tio bästa målvakterna i världen. Förra året tog två svenskar plats, men i år har två fallit bort – samtidigt ett nytillskott tillkommit.

Jesper Wallstedt hyllas – rankas bland NHL:s bästa målvakter

I fjolårets ranking tog Linus Ullmark plats som tia medan Filip Gustavsson rankades som den åttonde bästa målvakten i NHL. Sedan båda två har haft tyngre säsonger tar nu varken Ullmark eller Gustavsson plats på topp tio-listan. I stället har vi en ny herre på täppan bland svenska NHL-målvakter.

Jesper Wallstedt fick i fjol sitt stora genombrott i NHL efter att ha gjort tre säsonger i AHL. Wallstedt imponerade med sin förmåga som en matchvinnande målvakt och han hade 91,6 i räddningsprocent och 2,61 GAA samt fyra nollor på 35 matcher under säsongen. Till Stanley Cup-slutspelets start konkurrerade Wallstedt ut landsmannen Filip Gustavsson och tog förstaspaden för Minnesota Wild. Där storspelade han för att se till att Wild gick vidare från den första slutspelsrundan mot Dallas Stars innan det tog stopp mot seriesegrarna Colorado Avalanche.

Jesper Wallstedts imponerade säsong gör nu att han rankas som den nionde bästa målvakten i NHL enligt experterna.

– Han hade en otrolig vår och var skillnaden i serien mot Dallas Stars. Han hade det lite tufft i AHL och folk var lite tveksamma och gav nästan upp på honom. Men det är svårt att komma upp som en ung målvakt. Han bevisade verkligen att han var värd tålamodet och tog över från Gustavsson för att bli ”the guy” i Minnesota. När man såg honom i slutspelet ser han ut att vara ”the real deal”. Det är en ung spelare som jag tror kommer kunna fortsätta hålla en hög nivå och vara en framtida toppmålvakt för Minnesota, säger experten Cory Schneider, som själv var en toppmålvakt i NHL under sin karriär.

Connor Hellebuyck tappar förstaplatsen

Det är flera nya namn på årets ranking. Förutom Wallstedt har även Jakub Dobes och Dan Vladar spurtat sig in bland topp tio. Två rejäla raketer är dock Logan Thompson och Jeremy Swayman som inte tog plats alls i fjol, men som nu rankas som NHL:s sjätte och femte bästa målvakt.

I toppen är det dock "the usual suspects". Nytt för i år är däremot att Connor Hellebuyck tappar sin förstaplats. I stället är det Andrej Vasilevskij som återigen kliver högst upp på tronen efter ett starkt fjolår. Han blir symbolen för det ryska målvaktsfenomenet där tre av de fyra högst rankade målvakterna är ryssar. Förutom Vasilevskij tar även Igor Sjestjorkin och Ilja Sorokin plats högst upp på rankingen.

NHL:s tio bästa målvakter – enligt NHL Network

10. Jakub Dobes, Montréal Canadiens (NY)

9. Jesper Wallstedt, Minnesota Wild (NY)

8. Dan Vladar, Philadelphia Flyers (NY)

7. Jake Oettinger, Dallas Stars (–2)

6. Logan Thompson, Washington Capitals (NY)

5. Jeremy Swayman, Boston Bruins (NY)

4. Ilja Sorokin, New York Islanders (+2)

3. Igor Sjestjorkin, New York Rangers (+–0)

2. Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets (–1)

1. Andrej Vasilevskij, Tampa Bay Lightning (+1)