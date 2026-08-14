Timrå vinner stort i försäsongspremiären

Det blir vinst för Timrå i första träningsmatchen.

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Under torsdagskvällen inleddes SCA Cupen i Sundsvall när MoDo och Brynäs möttes i en match som Gävle-laget vann med 5-2 . I kväll spelades sedan den andra matchen i turneringen när värden Sundsvall mötte Timrå i ett derby.

Kvalitetsskillnaden mellan SHL-laget Timrå och Hockeyettan-laget Sundsvall var dock tydligt och Timrå tryckte gasen i botten redan från första nedsläpp. Marcus Westfält satte Timrås första mål på försäsongen efter drygt fem och en halv minuts spel. I slutet av första perioden dubblade också Timrå ledningen i powerplay sedan Linus Eriksson skjutit in pucken efter en fin passning av nyförvärvet Lucas Forsell.

Nyförvärvet Dylan McLaughlin nätade i debuten för timrå

I andra perioden fortsatte Timrå ösa på och kunde utöka ledningen i boxplay. Marcus Westfält spelade fram till nyförvärvet Dylan McLaughlin som kom i ett friläge och inte gjorde några misstag när han lade in 3-0. Bara ett par minuter senare gjorde Timrå sitt andra powerplay-mål i matchen. Den här gången blev David Lilja målskytt.

Timrås nye målvakt Frederik Dichow skulle dock inte få hålla nollan i debuten. I stället lyckades Sundsvall reducera i tredje perioden. Det kom dock ändå att bli vinst med fyra måls marginal för Timrå sedan Marcus Hardegård fastställt slutresultatet 5-1 till SHL-laget.

Det blir med andra ord vinst med stora siffror för Timrå i försäsongspremiären. I morgon, lördag, spelar Timrå i finalen av SCA Cupen där Brynäs står för motståndet.

Sundsvall – Timrå 1–5 (0-2,0-2,1-1)

Sundsvall: Edvin Modin

Timrå: Marcus Westfält, Linus Eriksson, Dylan McLaughlin, David Lilja, Marcus Hardegård.