Besegrade Djurgården - trots snabba målen

Örebro besegrade Djurgården. Foto: Sportbladet.

Örebro Hockey besegrade Djurgårdens IF Hockey i det som var båda lagens försäsongspremiär. ÖHK, med nye tränaren Martin Filander vid rodret, gick upp i 2-0-ledning redan i den första perioden. Detta sedan Sampo Ranta, som hade en mardrömslik debutsäsong i Örebro och bara kunde spela 16 matcher, gjort 1-0 och Luke Martin gjort 2-0. Martins mål kom med en enda sekund kvar av den första perioden.

Kalle Kossila avgjorde

2-0 stod sig sedan en bra bit in i den tredje perioden - då Djurgården slog till med två snabba mål på Örebro-debuterande Filip Larsson i Örebrokassen. Målskyttar: Colby Sissons och Theo Stockselius. Målen kom med en minut och 40 sekunders mellanrum.

Men Djurgårdsglädjen blev kortvarig.

Fyra minuter efter kvitteringen återtog Örebro ledningen. Stjärnan Kalle Kossila avgjorde matchen i powerplay. 1-0-skytten Ranta fick med sig en assistpoäng på 3-2-målet.

3-2 blev slutresultatet.