Gör ett äkta hattrick – i Luleås försäsongspremiär

Filip Eriksson sköt tre mål i Luleås första träningsmatch.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Under fredagskvällen avverkade Luleå Hockey sin försäsongspremiär inför den stundande SHL -säsongen. De var på besök hos Hockeyettan -laget Kiruna IF för den första träningsmatchen.

SHL-laget var då överlägsna i spelet men Kirunas målvakt Artur Ogandzhanyan stod för en tapper insats och storspelade mellan stolparna. Trots ett stort spelövertag dröjde det hela vägen till 38:10 minuters spel innan Luleå lyckades spräcka nollan. En lös puck landade precis framför David Granberg i slottet som vispade upp Luleås första mål den här försäsongen.

Skotten var hela 44-5 till Luleå efter 40 spelade minuter men Ogandzhanyan hade alltså räddat 43 av skotten för att se till att Luleå endast hade en 1-0-ledning.

Filip Eriksson sköt tre mål för Luleå

I tredje perioden kunde Luleå dock få ytterligare utdelning. Filip Eriksson styrde först in 0-2 i matchen och sedan var det forwarden som klev fram igen för att utöka ledningen. Eriksson sköt 0-3 direkt efter tekning halvvägs in i perioden. Jakob Ihs Wozniak noterades för assist till båda målen.

Filip Eriksson var dock inte färdig där utan med 23 sekunder kvar att spela kunde han också fullborda sitt hattrick. Med ett direktskott satte 21-åringen sitt tredje mål i tredje perioden och satte alltså ett äkta hattrick. Luleå vann därmed matchen med 4-0. Skotten blev 61-8 till Luleå och Kiruna-keepern Artur Ogandzhanyan stoppade alltså 57 skott i förlusten.

Luleå inleder alltså försäsongen med seger och håller nollan. Deras första riktiga test kommer dock nästa fredag när finska Kärpät står för motståndet. Luleås första SHL-motstånd blir sedan 26 augusti när de ställs mot mästarna Skellefteå.

Kiruna – Luleå 0–4 (0-0,0-1,0-3)

Kiruna: –

Luleå: Filip Eriksson 3, David Granberg.