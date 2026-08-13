Junioren överlistade stjärnkeepern - blev matchvinnare

Mikkel Eriksen slog till för Färjestad. Foto: Bildbyrån/TV4 Play.

Såväl Färjestad BK som Linköping HC spelade sina första försäsongsmatcher för hösten i kväll - och det var de förstnämnda som vann mötet mellan de båda SHL-lagen.

FBK vann med 2-0 och det matchavgörande 1-0-målet kom redan i den första perioden, efter ett läckert anfall där Måns Gudmundsson och Victor Ejdsell frispelade den norske junioren Mikkel Eriksen som inte gjorde några misstag utan överlistade LHC-comebackande Marcus Högberg som gjorde sin första match för Linköping sedan han lämnade klubben för spel i NHL.

Junioren Eriksen noterades för 15 matcher i SHL förra säsongen men gjorde då inga poäng. Han gjorde även fem matcher för Mora IK i Hockeyallsvenskan och gjorde på dessa matcher ett mål.

Eriksens mål var länge matchens enda, men med en dryg minut kvar av matchen slog även Adam Ollas Mattsson till och fick pucken förbi en annars storspelade Högberg. Det målet blev matchens sista.

Melker Thelin vaktade Färjestads kasse och höll nollan.