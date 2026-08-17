Stjärnan tillbaka – efter skada i hemmet

Rickard Hugg är tillbaka i träning för Skellefteå.

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När Skellefteå gick på is för första gången för två veckor sedan saknades en av lagets största stjärnor, Rickard Hugg. Det var då tystlåtet om Huggs status förutom att han åkt på en "skada utanför isen".

Under måndagen återsamlades Skellefteå igen efter helgen och då var Rickard Hugg tillbaka. 27-åringen tränade med laget på is för första gången inför den kommande SHL -säsongen.

– Det är kul att vara tillbaka på is igen, men man blir fascinerad varje gång över hur trött man blir första gången man går på is. Jag var ute några gånger förra veckan också, men även om man tränar hela sommaren så är man helt färdig efteråt, säger Hugg till Norran.

Rickard Hugg: "Behöver inte gå in på exakt vad som hände"

Anledningen till frånvaron är en olycklig skada i hemmet som har tvingat Hugg till vila utanför isen. Stjärnan vill dock inte avslöja exakt hur han skadades.

– Nej, vi behöver väl inte gå in på exakt vad som hände. Men klantigt kan man väl säga, säger han.

På torsdag spelar Skellefteå sin första träningsmatch mot MoDo . Det är ännu oklart om Hugg kan vara spelklar till dess, eller när han kan vara tillgänglig för match igen. Han ger dock lugnande besked inför SHL-premiären nästa månad.

– Ja, det har jag inga tveksamheter kring. Det kändes bra ute på isen i dag och seriestarten är fortfarande ungefär en månad bort så att jag ska missa någon match i SHL har jag inga tvivel alls om, avslutar han.

Rickard Hugg stod för sin bästa säsong i karriären när Skellefteå vann SM-guld förra säsongen. Med sina 56 poäng på 52 matcher kom Hugg tvåa i SHL:s poängliga bakom lagkamraten Oscar Lindberg. Trots det fick Hugg nobben av NHL -klubbarna innan deadline 15 juni vilket han tidigare beskrivit som "en besvikelse" . Rickard Hugg har kontrakt med Skellefteå till 2028.

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