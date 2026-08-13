Första matchen på nio månader - då blev han målskytt

Christian Djoos slog till i comebacken. Foto: Bildbyrån.

Christian Djoos har haft enorma skadeproblem sedan han skrev på ett femårskontrakt med Brynäs IF. Han gjorde bara 28 matcher i SHL för två säsonger sedan och förra säsongen stannade det vid 18. Han gjorde sin sista match för säsongen redan i november.

Sedan dess har hans status beskrivits som osäker och det var inte alls självklart att han skulle vara redo att spela för Brynäs den här säsongen. Men efter att ha varit med under hela försäsongen var han spelklar redan i kvällens försäsongspremiär mot MoDo Hockey - och det blev en minst sagt lyckad comeback för den tilltänkte nyckelbacken.

Djoos blev nämligen målskytt när han i den andra perioden satte ett handledsskott bakom Adam Werner. Målet betydde 3-2 och blev dessutom det matchavgörande i 5-2-segern.

– Det är kul att spela igen. Det var ett tag sedan, sade Djoos i Expressens sändning.

– Det var en bonus, sade han om målet.

Storstjärnorna målskyttar för Brynäs

Brynäs gick tidigt upp i en 2-0-ledning via mål av Jakob Silfverberg och Mattias Norlinder innan MoDo reducerade genom Oscar Pettersson och kvitterade genom junioren Elton Hermansson.

– Jag såg att det var ett öppning och så gick jag på den, sade Hermansson om sitt mål.

Efter Djoos 3-2-mål petade lagkaptenen Johan Larsson in 4-2. I slutperioden kom 5-2 från Axel Jonsson Fjällby och det målet blev matchens sista.

Kvällens drabbning var semifinal i SCA Cupen. På lördag spelar MoDo bronsmatch och Brynäs final. Imorgon möts IF Sundsvall Hockey och Timrå IK i den andra semifinalen.

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I de andra försäsongsmatcherna med allsvenska inslag besegrade Nybro Vikings IF HockeyEttan-laget Karlskrona HK med 5-1 och Västerås IK besegrade Almtuna IS med 4-1.

Theo Jacobsson gjorde två mål för Nybro. Oscar Nordin, Tim Lindfors och Elias Stenman gjorde de övriga målen. Dennis Värmhed satte Karlskronas enda mål.

Theo Keilin, Liam Engström, Jimmie Jansson Lorek och Emil Ekholm gjorde Västerås mål.

