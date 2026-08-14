Matias Mäntykivi och hans Växjö vinner första träningsmatchen.

Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

Under fredagskvällen inledde både Malmö och Växjö sina försäsonger på allvar genom att mötas i vad som var den första träningsmatchen för båda lagen. Det kom dock att bli en målsnål historia i Kristianstad.

Första perioden blev både mållös och händelsefattig innan nollan till slut spräcktes i andra perioden. När Malmö drog på sig matchens första utvisning fick bortalaget Växjö chansen i powerplay och kunde då även ta ledningen.

Ett fint passningsspel såg Hugo Gustafsson och Karl Henriksson spela vidare till Dennis Rasmussen som stod i en fri yta framför mål och kunde skjuta direkt för att överlista Oskar Blomgren i Malmös mål. 1-0 till Växjö vilket kom att stå sig resten av perioden.

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I tredje perioden utökade Växjö sedan ledningen efter en stilig kontring. Växjö kom i en två-mot-etta där de finländarna Eemeli Suomi och Matias Mäntykivi kombinerade. Det Mäntykivi som bar in pucken men spelade sedan över till Suomi. Han gav då tillbaka pucken varpå Mäntykivi kunde lägga in 2-0 i öppet mål. Suomi, som spelade i Växjö redan i fjol, har återförenats med Mäntykivi sedan de båda spelade tillsammans och bildade ett giftigt radarpar i Ilves. Nu visade duon prov på sin fina kemi direkt.

Malmö reducerade sedan när Petter Vesterheim gjorde skåningarnas första mål inför 2026/27. Närmare än så kom dock inte Redhawks. I stället kunde Växjö hålla undan för att vinna matchen med 2-1.

Malmö – Växjö 1–2 (0-0,0-1,1-1)

Malmö: Petter Vesterheim.

Växjö: Dennis Rasmussen, Matias Mäntykivi.