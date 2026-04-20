McDavid vs. Carlsson – Leos största prövning i NHL-karriären

Leo Carlsson får äntligen spela slutspelshockey med Anaheim Ducks i Stanley Cup-slutspelet 2026. Där ställs han öga mot öga med Connor McDavid och Edmonton Oilers. Kan unga Anaheim skaka om de senaste två årens finaliser? Mike Gould analyserar serien.

Leo Carlsson ställs mot Connor McDavid när Edmonton Oilers och Anaheim Ducks drabbar samman i Stanley Cup-slutspelet. Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Förhandstexter Stanley Cup-slutspelet 2026

Fakta: Edmonton Oilers – Anaheim Ducks

Edmonton Oilers: tvåa i Pacific Division, 93 poäng

Anaheim Ducks: trea i Pacific Division, 92 poäng

Spelschema: Edmonton Oilers – Anaheim Ducks

Svenska datum och tider anges

Match 1 – Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks – tisdag 21 april kl. 04.00

Match 2 – Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks – torsdag 23 april kl. 04.00

Match 3 – Anaheim Ducks vs Edmonton Oilers – lördag 25 april kl. 04.00

Match 4 – Anaheim Ducks vs Edmonton Oilers – måndag 27 april kl. 03.30

Match 5 (vid behov) – Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks – onsdag 29 april (tid ej fastställd)

Match 6 (vid behov) – Anaheim Ducks vs Edmonton Oilers – fredag 1 maj (tid ej fastställd)

Match 7 (vid behov) – Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks – söndag 3 maj (tid ej fastställd)

Svenskar i lagen

Edmonton Oilers

Anaheim Ducks

Leo Carlsson, fw

Läget i lagen

För femte året i rad ställs Edmonton Oilers mot ett lag från södra Kalifornien i första rundan av slutspelet. Men den här gången valde hockeygudarna att skona oss från ännu en segdragen matchserie mellan Edmonton och Los Angeles Kings, och trollade i stället fram den första slutspelsserien mellan Oilers och Anaheim Ducks sedan 2017.

Visste du att Oilers inte har vunnit sin division sedan 1987? Det har gått nästan 40 år sedan de toppade tabellen i någon av divisionerna Smythe, Northwest, Pacific eller North. Den här gången slutade de bara två poäng bakom Vegas Golden Knights i det som närmast kan beskrivas som ett ”kuddkrig” i Pacific Division under säsongen 2025/26.

Håll i dig: Vegas, Edmonton, Anaheim och L.A. tog sig alla till slutspel med färre än 96 poäng – vilket var gränsen för slutspel i Western Conference förra året. Det här Oilers-laget är kanske inte riktigt samma lag som nådde Stanley Cup-finalen 2024 och 2025, men de har fortfarande sexfaldige Art Ross-vinnaren Connor McDavid och Norris Trophy-kandidaten Evan Bouchard på sin sida.

Evan Bouchard. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Ducks var också med i racet om divisionssegern den här säsongen, men föll till slut kort efter Golden Knights starka avslutning. Under nye huvudtränaren Joel Quenneville ser Anaheim äntligen ut att ha tagit ett steg framåt i sin ombyggnad, med unga stjärnor som Cutter Gauthier, Leo Carlsson, Beckett Sennecke, Jackson LaCombe och Lukas Dostal i spetsen. Med all respekt för Kings – det var länge sedan Oilers ställdes mot ett lag med så mycket ung stjärnglans i första rundan. Och Quenneville är knappast någon Jim Hiller heller.

Med tanke på att detta är Anaheims första slutspelsplats sedan 2018 finns det ingen värld där de inte går in som underdogs mot ett mycket rutinerat Oilers-lag – men de har definitivt potential att skrälla.

Senast de här två lagen möttes i slutspelet var det ett rutinerat Ducks, i slutet av Ryan Getzlaf-eran, som drog det längsta strået mot McDavid och hans unga uppstickare. Den här gången kan rollerna vara ombytta – men blir utgången densamma?

Inbördes möten: Edmonton Oilers – Anaheim Ducks

Edmonton Oilers: 2–1–0

Anaheim Ducks: 1–2–0

Edmonton Oilers och Anaheim Ducks möttes tre gånger under säsongen – två gånger i Edmonton och en gång i Anaheim – och hemmalaget gick segrande ur samtliga matcher. Som man kanske kan förvänta sig av två av de mer defensivt sårbara lagen i Western Conference blev det en målrik säsongsserie. Oilers vann med 7–4 och 4–2 på hemmaplan, medan Ducks tog sin seger med 6–5 i Honda Center den 25 februari. Samtliga tre matcher avgjordes under ordinarie tid.

Topp fem poängplockare

Edmonton Oilers

Connor McDavid – 138 poäng

Leon Draisaitl – 97 poäng

Evan Bouchard – 94 poäng

Ryan Nugent-Hopkins – 55 poäng

Zach Hyman – 53 poäng

Anaheim Ducks

Cutter Gauthier – 69 poäng

Leo Carlsson – 67 poäng

Beckett Sennecke – 60 poäng

Jackson LaCombe – 58 poäng

Troy Terry – 57 poäng

Cutter Gauthier. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Offensiv

Tillbaka under säsongen 2022/23 ledde Edmonton Oilers hela NHL med 325 gjorda mål. Säsongen 2023–24 slutade de fyra i ligan, året därpå föll de till elfte plats. Den här säsongen studsade de tillbaka till en sjundeplats – trots att deras underliggande siffror för chansskapande var förvånansvärt mediokra och placerade dem betydligt närmare mitten av ligan. Vi har nästan vant oss vid att se Oilers underprestera i perioder, ofta på grund av ett ohållbart lågt PDO, för att sedan studsa tillbaka mot medelvärdet och se nästintill ostoppbara ut i veckor eller månader. Den här säsongen var de däremot ganska jämna rakt igenom – de började mediokert, förblev mediokra och avslutade mediokert.

Den främsta kritiken mot Oilers har länge varit att laget är för topp-tungt. Tanken har varit att om motståndarna lyckas stänga ner Connor McDavid och Leon Draisaitl – vilket Florida Panthers gjorde i de avgörande matcherna i de två senaste Stanley Cup-finalerna – så går det att besegra dem. Men i efterhand framstår Oilers-upplagorna från 2024 och 2025 som relativt balanserade jämfört med 2026 års lag. Det här laget är i stort behov av att Matt Savoie, Jack Roslovic och Vasilij Podkolzin kliver fram och bildar en stark andrakedja bakom McDavid, Zach Hyman och Ryan Nugent-Hopkins i toppformationerna – särskilt om Draisaitl inte är redo för seriepremiären. McDavid kommer från en säsong med 138 poäng och är fullt kapabel att plocka isär Ducks på egen hand, men han kan inte göra allt genom fyra slutspelsrundor.

Leon Draisaitl. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Anaheim Ducks må sakna en lika elektrisk offensiv superstjärna som McDavid, men deras anfallsspel var verkligen slagkraftigt under 2025/26. De slutade trea i ligan i förväntade mål, antal skott och skapade målchanser vid spel fem mot fem. Trots det blev de ”bara” tia i antal gjorda mål, mycket på grund av ett powerplay som höll under medelnivå. Oilers överträffade Ducks powerplay med hela tolv procentenheter – Edmontons topprankade PP låg på 30,6 procent jämfört med Anaheims 18,6.

Ducks har dessutom en ganska imponerande bredd på forwardsidan. Leo Carlsson och Cutter Gauthier ser ut att kunna bli en av Western Conferences farligaste duos under många år framöver. Beckett Sennecke har övertygat de flesta om att han var rätt val som nummer tre i draften 2024. Chris Kreider nådde 50-poängsgränsen under sitt första år i Anaheim, medan Troy Terry, Mikael Granlund, Ryan Poehling och Alex Killorn fyllde sina roller på ett bra sätt. Det enda verkliga frågetecknet gäller Mason McTavish, som haft svårare än många av sina lagkamrater att anpassa sig till Quennevilles system – men han kan ändå bli en tillgång, särskilt om han matchas mot Edmontons tredje- eller fjärdekedja.

Defensiv

Edmonton Oilers var ett betydligt mer ”low-event”-lag än vanligt under 2025/26. Även om det påverkade deras offensiva produktion negativt, såg deras defensiva siffror något bättre ut än tidigare år. Tyvärr – till stor del på grund av svagt målvaktsspel (mer om det nedan) – släppte Oilers ändå in sjunde flest mål i ligan. Anaheim Ducks var det enda slutspelslaget som var sämre i den kategorin. Grunderna var dock inte dåliga, och med några fler räddningar kan det snabbt vända.

Den här säsongen har varit den bästa hittills för Evan Bouchard, vars tendens att stå för ”ett stort misstag” då och då länge har överskuggat hans briljans i mångas ögon. Bouchard spelade flest minuter i sin karriär under 2025/26 och levererade bättre än någonsin, med 21 mål och 94 poäng, samtidigt som han dominerade i omställningar och till och med bidrog i boxplay. Han har varit fantastisk – på riktigt Norris-nivå – och vi vet hur han kan höja sig i slutspelet. Den stora frågan är hur stödet runt honom fungerar, särskilt då Jake Walman och Connor Murphy haft det kämpigt på sistone.

Ducks backsida leds av Jackson LaCombe, som varit dominant i sin tredje hela NHL-säsong. Vissa höjde på ögonbrynen när Anaheim valde att satsa stort på honom med ett kontrakt värt 9 miljoner dollar per år fram till 2034, men han är en legitim förstaback med tydlig tvåvägspotential. Ducks har ännu inte hittat en långsiktig partner till LaCombe, men Jacob Trouba har gjort ett godkänt jobb så här långt. Samtidigt har John Carlson varit en närmast perfekt förstärkning sedan han anslöt från Washington Capitals vid trade deadline, med 14 poäng på 16 matcher. Under hans istid i spel fem mot fem har Ducks dominerat i högkvalitativa målchanser med 71–44.

Jackson LaCombe. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Trots starka individuella pjäser på backsidan var helheten inte särskilt imponerande. Ducks släppte in fjärde flest mål i hela ligan, endast slagna av defensivt svaga lag som Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs och San Jose Sharks. Det speglade också de underliggande siffrorna, där Ducks tillät fjärde flest högkvalitativa målchanser emot. Trots framgångarna för LaCombe och Carlson i alla zoner hade spelare som Pavel Mintjukov, Drew Helleson och Trouba svagare perioder. Ducks är långt ifrån det första unga topplaget som lär sig göra mål innan de lär sig försvara, men det är fortfarande en svaghet som ett offensivt skickligt Oilers kan utnyttja.

Målvakter

I Lukas Dostal har Ducks en av ligans mest talangfulla unga målvakter. Den tjeckiske burväktaren har vuxit fram som given förstamålvakt de senaste tre säsongerna och har ofta fått bära ett tungt lass bakom en inte alltid komplett backsida. I år har siffrorna varit något svagare (30–20–4, 88,8 i räddningsprocent), men han spelade också bakom ett Ducks som tillhörde de fem sämsta lagen i ligan när det gäller förväntade mål emot vid spel fem mot fem. Dostal har tidigare visat att han kan leverera i stora matcher – senast under OS mot Kanada – men detta blir 25-åringens första slutspel.

Edmontons målvaktsspel har varit en berg- och dalbana hela säsongen. När fansen krävde en förändring efter Stuart Skinners tunga inledning agerade klubben i december och hämtade in Tristan Jarry från Pittsburgh Penguins. Men medan Skinner varit stabil i Pittsburgh har Jarry kollapsat i Edmonton, med en svag räddningsprocent på 85,8 över 19 matcher. I stället har Connor Ingram tagit över förstaspaden och väntas starta match 1. Ingram har haft sina upp- och nedgångar i NHL, men stod för en stark – om än kort – slutspelsinsats med Nashville Predators för fyra år sedan. Sammantaget ger dock Dostal Ducks ett visst övertag på målvaktssidan.

Chris Kreider och Connor Ingram. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Skador

Den största skuggan över den här serien tillhör utan tvekan Leon Draisaitl, som inte har spelat sedan mitten av mars på grund av en underkroppsskada. Den 30-årige forwarden har gjort 34 mål på 59 matcher under Oilers tre senaste slutspelsresor och har varit lika avgörande för lagets framgångar som någon annan, med förmågan att ta över matcher och leverera avgörande prestationer gång på gång.

Draisaitl väntas komma tillbaka mot Anaheim Ducks, även om det är oklart exakt när. Även trade deadline-förvärvet Jason Dickinson är osäker till serieinledningen. I övrigt ser Edmonton Oilers redo ut. Utöver det har Mattias Janmark spelat klart för säsongen och väntas vara tillbaka först till nästa säsonmg efter att ha genomgått en operation.

Det enda större frågetecknet hos Ducks gäller lagkaptenen Radko Gudas, som missade sju av lagets åtta sista matcher på grund av en kombination av skadeproblem och turbulens kopplad till Auston Matthews. Gudas väntas troligen vara tillbaka i tid till mötet med Oilers, men i en något mindre roll nu när John Carlson spelar tunga minuter på högerkanten.

Mentala faktorer

Det finns en hel del kopplingar mellan Oilers och Ducks i den här serien. I Edmonton ställs både Adam Henrique och Max Jones mot sitt tidigare lag, som valt att gå vidare utan dem de senaste säsongerna. Oilers behöver betydligt mer från Henrique i det här slutspelet, efter att den rutinerade centern stannade på tre mål på 65 matcher under grundserien. Henrique är dessutom den enda spelaren i serien som har spelat slutspelsmatcher med Ducks, då han deltog i alla fyra matcher när San Jose Sharks svepte Anaheim 2018.

Ducks har å sin sida bara en spelare från Alberta i truppen: Olen Zellweger, en Calgary-produkt som säkerligen gärna vill bidra till att slå ut Oilers. Den 22-årige vänsterfattade backen kanske inte spelar i match 1, särskilt med tanke på sin storlek (178 cm, 88 kg) och Pavel Mintyukovs framfart som lagets andraback på vänstersidan. Men om han får chansen, kan han mycket väl bli en spelare som ofta har pucken på sin klubba.

X-faktor

För Oilers är det Draisaitl – men om han inte kan spela blir det Evan Bouchard. Alla vet vad Connor McDavid kan göra, och det har vi sett konsekvent (särskilt i slutspelet) i snart ett decennium. Bouchard har också gjort fantastiska saker i slutspelssammanhang – han är faktiskt en av de mest produktiva backarna i slutspelshistorien – men om han kan ta sig igenom den här serien utan stora misstag lägger det grunden för att Draisaitl ska kunna komma tillbaka i senare rundor.

För Anaheim är X-faktorn Troy Terry. Den 28-årige yttern får chansen att spela slutspelshockey för första gången i vår. Han stod för 57 poäng på 61 matcher den här säsongen, men siffran många fans fastnat för är snarare hans två tacklingar – båda i samma match mot Vancouver Canucks tidigare i veckan. Slutspel är en fysisk kraftmätning, och det är rimligt att ifrågasätta om Terry har tillräckligt med tuffhet i sitt spel för att klara det, särskilt efter att ha missat 21 matcher på grund av skada under säsongen.

Prognos

Det är roligt att se Anaheim Ducks tillbaka i slutspelet efter många år i hockeyns ödemark, och med tiden bör de kunna utvecklas till en verklig utmanare i Western Conference. De har flera riktigt lovande unga spelare. Edmonton Oilers är kanske inte riktigt den Goliat de varit under de tre senaste slutspelen, men det är svårt att satsa emot Connor McDavid när han ställs mot ett lag från Kalifornien. Oilers målvaktsspel är tillräckligt osäkert för att det här inte ska bli en svepning. Men bli inte förvånad om den här första rundan främst fungerar som en möjlighet för McDavid och kompani att spela upp sig inför en djup slutspelsresa.

4–2 i matcher till Oilers.