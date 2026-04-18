Slutspelsdags: Orkar Ullmark stå emot orkanen?

Linus Ullmark och hans Ottawa Senators ställs inför svårast möjliga motstånd när Stanley Cup-slutspelet 2026 startar i kväll. Men trots att det skilde 14 poäng gentemot Carolina Hurricanes i tabellen förväntar sig Kyle Morton en tajt serie – där Ottawas svenske målvakt är en av de stora x-faktorerna.

Linus Ullmark och hans Ottawa Senators kliver in mot Carolina Hurricanes i Stanley Cup-slutspelet 2026. Foto: Marc DesRosiers-IMAGN Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Förhandstexter Stanley Cup-slutspelet 2026

Fakta: Carolina Hurricanes – Ottawa Senators

Carolina Hurricanes: första plats i Metropolitan Division, 113 poäng

Utah Mammoth: andra wild card-plats i Eastern Conference, 99 poäng

Spelschema

Svenska datum och tider gäller

Match 1 – Carolina Hurricanes vs Ottawa Senators – lördag 18 april kl. 21.00

Match 2 – Carolina Hurricanes vs Ottawa Senators – tisdag 21 april kl. 01.30

Match 3 – Ottawa Senators vs Carolina Hurricanes – fredag 24 april kl. 01.30

Match 4 – Ottawa Senators vs Carolina Hurricanes – lördag 25 april kl. 21.00

Match 5 (vid behov) – Carolina Hurricanes vs Ottawa Senators – tisdag 28 april (tid ej fastställd)

Match 6 (vid behov) – Ottawa Senators vs Carolina Hurricanes – fredag 1 maj (tid ej fastställd)

Match 7 (vid behov) – Carolina Hurricanes vs Ottawa Senators – söndag 3 maj (tid ej fastställd)

Svenskar i lagen

Carolina Hurricanes

–

Ottawa Senators

Läget i lagen

Carolina Hurricanes och Ottawa Senators möts för första gången i en slutspelsserie, och även om den här matchserien inte kommer att slå några rekord i tv-tittande, är det en av de mest intressanta matchupsen i den första rundan.

Det här är två lag som spelar på ett mycket liknande sätt. I ett nyligt avsnitt av sin podcast Wingmen tillsammans med sin bror Matthew nämnde Senators lagkapten Brady Tkachuk att laget försöker modellera sitt spel efter Hurricanes. Det innebär tät markering, en mycket aggressiv forecheck och konstant press för att tvinga motståndarna till misstag med pucken och därigenom vinna tillbaka den.

Båda lagen är också mycket bra på att spela på det sättet. Carolina är tvåa i NHL i andel förväntade mål i spel fem mot fem med 55,89 procent, medan Ottawa är trea med 54,39 procent. Endast Presidents’ Trophy-vinnaren Colorado Avalanche är bättre än dessa två lag när det gäller att kontrollera puckinnehav och målchanskvalitet. Medan serien mellan Minnesota och Dallas kommer att få rubrikerna, kan man argumentera för att Carolina och Ottawa är de två bästa lagen i Eastern Conference. Carolina är förstaseedat och Ottawas prestationer placerar dem inte sämre än femma i konferensen. Det här är en tungviktsmatch.

Linus Ullmark och Brady Tkachuk. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Ur ett historiskt perspektiv är båda dessa mindre marknadslag underskattade när det gäller sina slutspelsframgångar. Hurricanes nådde Stanley Cup-finalen 2002 efter att ha slagit ut New Jersey, Montreal och Toronto. När Carolina vann Stanley Cup 2006 var Ottawa förstaseedat i Eastern Conference. Senators nådde själva finalen 2007, men förlorade mot Anaheim.

Ottawas resa till finalen i Eastern Conference 2017 var en av de mer minnesvärda underdog-historierna i modern tid, men det är också senaste gången Senators vann en slutspelsserie. Carolina missade slutspelet mellan 2010 och 2018, men har sedan 2019 tagit sig till slutspel varje år och vunnit minst en runda varje gång. Sedan Ottawa senast vann en serie har Carolina vunnit tio.

Inbördes möten: Carolina Hurricanes – Ottawa Senators

Carolina: 2–1–0

Ottawa: 1–2–0

Det är svårt att dra alltför stora slutsatser från två av de tre mötena i grundserien och applicera dem på vad vi kommer att få se i en slutspelsserie.

Ottawas seger kom med tydliga 6–3 den 5 april, när Carolina Hurricanes kom till staden för sin andra match på två dagar, med divisionssegern i stort sett redan säkrad, för att möta ett Ottawa Senators som, trots att de inte hade någon vilofördel, inte hade rest och kämpade för sin slutspelschans.

På samma sätt, när Hurricanes besegrade Ottawa med 4–3 i Raleigh den 3 februari, hade de vilofördel och ställdes mot den 38-årige veteranmålvakten James Reimer, som inte kommer att spela någon roll i den här slutspelsserien om inget oförutsett inträffar.

Reimer stod även i mål när Carolina vann med 4–1 i Ottawa den 24 januari, men med tanke på hur bra Brandon Bussi spelade i den matchen spelade det egentligen ingen större roll vem som stod i mål för Senators, som visserligen hade ett spelövertag sett till territorium, men inte när man justerar för matchens utveckling.

Det är ovanligt att tre grundseriemöten efter nyår säger så lite om en kommande slutspelsserie, men inget av lagen bör känna att de har något tydligt övertag efter en säsongsserie där Hurricanes vann två av tre matcher.

Topp fem poängplockare

Carolina Hurricanes

Sebastian Aho – 80 poäng

Nikolaj Ehlers – 71 poäng

Andrej Svetjnikov – 70 poäng

Seth Jarvis – 66 poäng

Jackson Blake – 53 poäng

Ottawa Senators

Tim Stützle – 83 poäng

Drake Batherson – 71 poäng

Brady Tkachuk – 59 poäng

Dylan Cozens – 59 poäng

Jake Sanderson – 54 poäng

Tim Stützle. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Offensiv

Under tränaren Rod Brind’Amour har Carolina Hurricanes byggt upp ett rykte som ett lag som excellerar defensivt och gör tillräckligt framåt för att vinna matcher och ta sig på stabila slutspelsresor under våren. Hurricanes målproduktion har historiskt sett torkat upp när de ställts mot elitmålvakter i slutspelet. Deras fem senaste förluster i slutspelsserier har kommit mot Andrej Vasilevskij, Igor Sjestjokin, Sergej Bobrovskij, Sjestjorkin igen och Bobrovskij igen. De kommer inte att ställas inför den typen av målvaktsmotstånd i den här serien, och det finns anledning att vara mer optimistisk kring deras förmåga att göra mål när spelet blir tätare.

Carolina kommer att avsluta säsongen som bästa lag i Eastern Conference sett till antal gjorda mål med 296. Det är 17 mål fler än deras tidigare bästa säsong över 82 matcher under Brind’Amour, och den offensiva bredden är betydligt starkare än vanligt. Hurricanes är det enda laget i NHL som har sju olika spelare (Jarvis, Svetjnikov, Aho, Ehlers, Blake, Stankoven och Staal) som nått minst 20 mål. Taylor Hall var nära med 18. Carolina har också det bästa powerplay-spelet i Eastern Conference och det fjärde bästa i NHL med en effektivitet på 24,9 procent. Kombinationen av Shayne Gostisbehere på blålinjen och nyförvärvet Ehlers som skicklig spelfördelare har gjort detta till det bästa powerplay-spelet Hurricanes haft under Brind’Amour-eran.

Uppfattningen att Carolinas toppforwards producerar mindre i slutspelet stämmer heller inte med verkligheten. Sebastian Aho har ett högre poängsnitt per match i slutspelet än i grundserien. Det gäller även Seth Jarvis. Sedan Andrei Svetjnikov kom tillbaka från sin korsbandsskada 2023 har han också producerat i en poäng per match-takt i slutspelet.

Nikolaj Ehlers. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Ottawa Senators har tillräcklig bredd för att matcha Carolinas sju målskyttar med minst 20 mål. Tim Stützle är fortsatt en garanti för minst 75 poäng, och Drake Batherson stod för den bästa offensiva säsongen i sin karriär. Brady Tkachuk avslutade sin skadedrabbade säsong strax under ett poängsnitt per match, och Dylan Cozens gjorde sin näst bästa säsong i karriären under sin första hela säsong sedan han hämtades från Buffalo.

Även om Senators breddforwards inte har producerat riktigt lika mycket som Carolinas, är detta en betydligt farligare offensiv än den som gjorde 243 mål i grundserien förra året och åkte ut i första rundan mot Toronto. Bland breddspelarna bidrog Claude Giroux, Michael Amadio, Fabian Zetterlund och Ridly Greig med minst 32 poäng vardera.

Det finns dock inte särskilt mycket slutspelserfarenhet att luta sig mot hos Ottawas toppforwards. I förra årets förlustserie i sex matcher mot Toronto var Tkachuk, Giroux och Stützle de enda forwards som gjorde fler än tre poäng. Batherson och Cozens var påtagligt anonyma med två poäng vardera. Om Ottawa ska lyckas skrälla den här gången behöver någon av dem ha betydligt större påverkan än de hade 2025.

Defensiv

Även om Carolina Hurricanes har gått emot sitt rykte genom att förbättra offensiven den här säsongen, har de gjort något liknande defensivt – genom att inte vara riktigt lika svårforcerade som de brukar vara. En stor del av det kan förklaras av att nyckelbacken Jaccob Slavin var begränsad till 39 matcher på grund av skada, men inte allt. Carolina är sjunde bäst i NHL när det gäller förväntade insläppta mål i spel fem mot fem per 60 minuter med 2,49, vilket fortfarande är starkt, men laget har normalt sett varit en självklar topp tre-kandidat.

Jaccob Slavin. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

K’Andre Miller har varit ett starkt tillskott efter att ha hämtats från New York Rangers under sommaren, och Sean Walker är en annan stabil och pålitlig pjäs på Carolinas blålinje. När han varit frisk den här säsongen har Shayne Gostisbehere bidragit med betydande offensiv från backposition med 50 poäng på 55 matcher. Rookien Alexander Nikishin noterade 33 poäng, inklusive 11 mål, samtidigt som han visade starka underliggande siffror och ett plus/minus på +18. Veteranen Jalen Chatfield har haft sin minst imponerande säsong under sin tid i Carolina och ådrog sig dessutom en skada i en av lagets sista matcher i grundserien.

Ottawa Senators fortsätter däremot att spela som ett av ligans bästa defensiva lag under tränaren Travis Green. Senators är tvåa i NHL när det gäller att begränsa förväntade mål i spel fem mot fem och släpper bara till 2,32 per 60 minuter. Jake Sanderson och Thomas Chabot är kanske inte helt friska i den här serien, men de är en stor anledning till att många tror på en skräll. Ingen av dem når riktigt upp till Slavins defensiva nivå, men Hurricanes har inte någon back som påverkar spelet i båda riktningarna på samma sätt som den här duon.

Utöver dem bidrar Artiom Zub med stark defensiv skicklighet och boxplay-spel, medan Ottawas sommarförvärv på backsidan, Jordan Spence, har haft en stor roll i att lyfta laget från bra till mycket bra defensivt. Skador på Chabot, Nick Jensen och Tyler Kleven gav dessutom breddspelare värdefull erfarenhet, då Lassi Thomson, Dennis Gilbert, Cameron Crotty och Carter Yakemchuk alla fått speltid i NHL under slutet av säsongen.

Lägger man därtill det defensiva arbete som forwards som Shane Pinto, Michael Amadio och Nick Cousins bidrar med är det lätt att förstå varför det är så svårt att skapa återkommande högkvalitativa målchanser mot det här laget.

Målvakter

Här finns kärnfrågan – för båda lagen egentligen, men särskilt för Carolina Hurricanes. Frederik Andersen kommer sannolikt att få förtroendet i den första matchen, även om Rod Brind’Amour vägrar avslöja sitt val av startmålvakt. Den rutinerade Andersen har haft en tung grundserie med en räddningsprocent på 0,874 och minus 0,28 i räddade mål över förväntat per 60 minuter, men han är det mest slutspelsrutinerade alternativet Carolina har. I motsats till vad många tror har han faktiskt gjort det ganska bra i slutspelet under sin tid i Raleigh. På tre slutspelsresor har han ett facit på 19 vinster, 12 förluster och 0 övertidsförluster, med en räddningsprocent på 0,909 och 0,16 i räddade mål över förväntat per 60 minuter. Han har inte varit anledningen till att Carolina åkt ut, men han har heller inte varit tillräckligt bra för att ensam vinna en serie mot de starkare motstånd han mött i senare rundor.

Frederik Andersen. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Om Andersen svajar tidigt har Carolina två andra alternativ i Brandon Bussi och Pjotr Kotjetkov. Bussi slog igenom den här säsongen och noterade en räddningsprocent på 0,894 och 0,18 i räddade mål över förväntat per 60 minuter. Bra målstöd bidrog till att han gick 31 vinster, 6 förluster och 2 övertidsförluster, men han tappade efter det olympiska uppehållet. Hans två sista starter i grundserien var dock lovande, då han räddade 50 av 53 skott. Brind’Amour brukar sällan låta en målvakt stå hela vägen genom ett slutspel, så det är högst sannolikt att Bussi får speltid vid något tillfälle. Kotjetkov har varit begränsad till endast nio matcher den här säsongen på grund av skada, men noterade 0,899 i räddningsprocent och 0,32 i räddade mål över förväntat per 60 minuter i sina framträdanden. Han har högst potential, men har inte spelat i NHL sedan den 20 december, även om han gjorde två kortare framträdanden i AHL under en period för att komma i matchform.

Det har varit en anmärkningsvärd säsong för Linus Ullmark, som till slut noterade en räddningsprocent på 0,891 och 0,23 i räddade mål över förväntat per 60 minuter – siffror som ligger nära Bussis totala prestation. Men det har också varit ett turbulent år för svensken, som tog en paus från slutet av december till slutet av januari för att hantera sin mentala hälsa. Efter en svag första del av säsongen studsade han tillbaka rejält efter återkomsten, åtminstone sett till traditionell statistik. Från den 31 januari och framåt noterade han en räddningsprocent på 0,904, men föll tillbaka till 0,06 i räddade mål över förväntat per 60 minuter.

Ullmark har kapacitet att avgöra serien om han hittar tillbaka till den nivå han höll under sin tid i Boston Bruins eller till och med förra säsongen, men han har inte visat mycket som tyder på att det är sannolikt i år. Under tiden i Boston fick Ullmark erfarenhet av att möta Carolina i första rundan av Stanley Cup-slutspelet 2022. Han startade de två första matcherna i Raleigh, och det gick inte bra. Ullmark gick 0–2 med en räddningsprocent på 0,860 och minus 2,10 i räddade mål över förväntat i de matcherna, vilket tvingade Boston att gå vidare med Jeremy Swayman resten av serien, som gick till sju matcher och vanns av Hurricanes.

Skador

Carolina Hurricanes går in i det här slutspelet så skadefria som de varit under någon av sina tidigare Stanley Cup-satsningar under Rod Brind’Amour. Alla ordinarie utespelare är tillgängliga, även om Logan Stankoven missade torsdagens träning på grund av sjukdom. Pjotr Kotjetkov är frisk, men Brind’Amour meddelade reportrar på torsdagen att han i nuläget inte är ett alternativ, troligen på grund av sin begränsade speltid.

Ottawa Senators har däremot fått ett lyft i och med att Thomas Chabot är tillbaka efter en handledsskada tidigare än väntat, vilket innebär att han sannolikt spelar trots viss smärta. Backen Nick Jensen är borta på längre sikt, och Tyler Kleven är för närvarande skadad, men kan bli ett alternativ för tränaren Travis Green under den här serien.

Mentala faktorer

Det råder ingen tvekan om att det finns en viss press på Carolina här. De lag som tidigare haft övertaget på dem i Eastern Conference, New York Rangers och Florida Panthers, finns inte med i årets slutspel. Kärnan i laget är tillräckligt ung och kontrakterad för tillräckligt lång tid för att det inte handlar om någon ”sista dans”, men tiden går. Det återstår att se hur mycket tyngd den här möjligheten lägger på Hurricanes, beroende på hur de inleder serien.

Vanligtvis befinner sig laget som får förstaseed i första rundan i en ganska bekväm situation, men det känns inte helt tillämpligt på Senators. Det här är ett bra lag som visserligen har en tuff matchup, men en skräll skulle sätta dem i en serie mot antingen Pittsburgh eller Philadelphia, där de skulle vara favoriter att ta sig vidare till konferensfinal. Lägg därtill att Florida sannolikt är tillbaka och slåss om en slutspelsplats nästa säsong, och även om Ottawa är ett ungt lag på uppgång skulle en förlust här ändå kunna ses som en missad möjlighet.

Jake Sanderson. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

X-faktor

Målvaktsspelet är alltför uppenbart som X-faktor för att behöva diskuteras vidare, så låt oss i stället titta på special teams. En hård domarnivå skulle spela i händerna på Carolina Hurricanes med deras starkare powerplay, men Ottawa Senators boxplay visade tydlig förbättring mot slutet av säsongen. När Hurricanes har förlorat slutspelsserier har det ofta berott på att spelet i numerärt överläge helt har stannat av. Tillskottet av Nikolaj Ehlers gör att de tar med sig den bästa versionen av sitt powerplay in i det här slutspelet, men tills vi får se att det håller över tid är det fortfarande värt att peka ut som Carolinas akilleshäl.

Prognos

Det finns en anledning till att många tippar en skräll i den här serien. Senators är ett mycket bra lag och en tuff motståndare för ett lag som spelat till sig förstaseed efter 82 matcher. Ottawa kan mäta sig med Carolina i spel fem mot fem, och de enda scenarierna där serien rinner iväg till Hurricanes fördel är om Linus Ullmark kollapsar helt eller om Senators drar på sig en mängd utvisningar. Båda är möjliga, men inte särskilt sannolika.

Hemmaplansfördelen är enorm för Carolina. Under de senaste fyra åren i första rundan har Hurricanes gått 12–1 i Lenovo Center och 8–0 i match ett och två. Senators kommer få det svårt att stjäla en av de två första matcherna i Raleigh – men om de lyckas är allt öppet.

Ottawa är på väg upp som en utmanare i Eastern Conference, men Hurricanes är ett så pass erfaret lag som har åtgärdat delar av sina målproblem och har visat att de kan få jobbet gjort i de tidiga rundorna. Det kommer inte att bli enkelt, men Carolina håller sig kvar i kampen om att ta sig ut ur Eastern Conference.

Carolina Hurricanes vinner i sju matcher.