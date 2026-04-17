Kan ”Tortorella-effekten” ta Vegas hela vägen?

John Tortorella klev in i Vegas Golden Knights bås. Sedan dess har laget mer eller mindre varit oslagbart. Kanske är det där man har sin stora fördel i den stundande slutspelsserien mot Utah Mammoth. Matt Larkin ger förutsättningarna inför den svårbedömda drabbningen.

John Tortorella har gjutit mod i Vegas Golden Knights. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Förhandstexter Stanley Cup-slutspelet 2026

Fakta: Vegas Golden Knights – Utah Mammoth

Vegas Golden Knights: första plats i Pacific Division, 95 poäng

Utah Mammoth: första wild card-plats i Western Conference, 92 poäng

Spelschema

Svenska datum och tider gäller

Match 1 – Vegas Golden Knights vs Utah Mammoth – måndag 20 april kl. 05.00

Match 2 – Vegas Golden Knights vs Utah Mammoth – onsdag 22 april kl. 04.30

Match 3 – Utah Mammoth vs Vegas Golden Knights – lördag 25 april kl. 03.30

Match 4 – Utah Mammoth vs Vegas Golden Knights – tisdag 28 april (tid ej fastställd)

Match 5 (vid behov) – Vegas Golden Knights vs Utah Mammoth – torsdag 30 april (tid ej fastställd)

Match 6 (vid behov) – Utah Mammoth vs Vegas Golden Knights – lördag 2 maj (tid ej fastställd)

Match 7 (vid behov) – Vegas Golden Knights vs Utah Mammoth – måndag 4 maj (tid ej fastställd)

Svenskar i lagen

Vegas Golden Knights

Utah Mammoth

Kevin Stenlund, fw

Läget i lagen

Vegas Golden Knights tog en minst sagt krokig väg till slutspelet. Efter att ha gjort en stor satsning på stjärnforwarden Mitch Marner genom en sign-and-trade-affär med Toronto Maple Leafs i juni förra året såg Golden Knights ut att kunna återetablera sig som Western Conferences stora maktfaktor. De hade svårt att hitta jämnhet under första halvan av säsongen, men en segersvit på sju matcher i januari placerade dem bland de bästa lagen i NHL, och de förstärkte dessutom laget ytterligare genom att värva backen Rasmus Andersson från Calgary Flames.

Trots det satt inte kemin riktigt. Från slutet av januari till slutet av mars drabbades Vegas av fem separata sviter med minst tre raka förluster. De hade stora problem att få stabilt målvaktsspel från Adin Hill eller Carter Hart, och båda missade tid på grund av skador. En slutspelsplats var inte längre självklar. Lagkaptenen Mark Stone antydde att omklädningsrummet hade blivit ”stagnant”, och den kompromisslösa klubbledningen sparkade sin Stanley Cup-vinnande tränare från 2023, Bruce Cassidy, efter 74 matcher. De tog in den eldige John Tortorella för att ge laget ny energi – och det fungerade. De avslutade säsongen med sju vinster och en övertidsförlust och säkrade förstaplatsen i Pacific Division, vilket gjorde dem till det tionde laget i NHL som vinner sin division efter ett tränarbyte under säsong. Frågan är om Golden Knights nu är helt på rätt köl och redo för en ny Stanley Cup-satsning – eller om effekten av tränarbytet är tillfällig, som det ofta har varit i Tortorellas karriär.

Mitch Marner. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Utah Mammoth kommer att testa ett Vegas-lag vars 95 poäng inte ens hade räckt till en slutspelsplats i Eastern Conference. Efter att ha förbättrat sig från 77 till 89 poäng under sin första säsong efter flytten från Arizona fortsatte Mammoth att bygga vidare på framgången. De unga forwardsen Logan Cooley och Dylan Guenther tog ytterligare kliv och minskade avståndet bakom etablerade spelare som Clayton Keller och Nick Schmaltz. Lagets tillskott inför säsongen – JJ Peterka och Brandon Tanev i offensiven samt Nate Schmidt i försvaret – föll väl ut, och Mammoth var ett av ligans djupare lag säsongen 2025/26. De spelade ett disciplinerat försvarsspel, fick stabilt målvaktsspel från Karel Vejmelka och belönades vid trade deadline av general managern Bill Armstrong med toppbacken MacKenzie Weegar.

Det välbalanserade Mammoth uppfyllde alla kriterier för att säkra delstaten Utahs första NHL-slutspelsmatcher. Delta Center kommer att koka av energi. Frågan är om Mammoth verkligen är en underdog – eller om de kan pressa Golden Knights hela vägen.

Inbördes möten: Vegas Golden Knights – Utah Mammoth

Vegas: 1–2–0

Utah: 2–1–0

Lagen spelade inte en enda jämn match under säsongen 2025–2026. Jack Eichel gjorde två mål när Vegas vann med 4–1 i november; fyra dagar senare svarade Logan Cooley med fyra mål när Utah körde över Vegas med 5–1; och Mammoth vann med 4–0 i mitten av mars efter att ha gjort mål på sina tre första skott mot en vilsen Adin Hill, vilket sannolikt påskyndade Bruce Cassidys avsked. Mammoth vann säsongsserien – men Vegas hade övertaget i förväntade mål i spel fem mot fem i samtliga tre matcher.

Topp fem poängplockare

Vegas Golden Knights

Jack Eichel – 90 poäng

Mitch Marner – 80 poäng

Mark Stone – 73 poäng

Pavel Dorofejev – 64 poäng

Ivan Barbasjev – 61 poäng

Utah Mammoth

Clayton Keller – 86 poäng

Nick Schmaltz – 74 poäng

Dylan Guenther – 73 poäng

Michail Sergatjov – 59 poäng

JJ Peterka – 46 poäng

Offensiv

Vegas är ett respektabelt lag på 13:e plats i NHL sett till mål per match och har ligans sjätte bästa powerplay. Med spelare som Stone, Marner och Eichel som driver spelet tillhör de den övre halvan i ligan när det gäller att skapa målchanser och högkvalitativa chanser i spel fem mot fem. De är inte ett dominant offensivt lag, men klart över genomsnittet – och efter att John Tortorella tog över blev de ett elitlag, med högst andel förväntade mål i ligan.

Med Eichel, Marner och Tomas Hertl som centrar varsin kedja skapar Golden Knights en mängd olika offensiva hot. Stone gjorde poäng i bästa takt i sin karriär med 73 poäng på 60 matcher. Dorofejev gjorde 37 mål och är fortsatt en av ligans mest underskattade målskyttar. Shea Theodore driver spelet från backposition, och Rasmus Andersson avslutade säsongen starkt med tio poäng på sina sista elva matcher. Vegas är ett rutinerat lag fullt av beprövade slutspelsspelare, inklusive Ivan Barbasjev och Reilly Smith.

Samtidigt framstår Mammoth som mer dynamiskt. De är tia i ligan i mål per match och tillhör toppskiktet när det gäller att skapa målchanser och förväntade mål i spel fem mot fem. Guenther kommer från sin första säsong med 40 mål, medan Cooley – mer av en framspelare – överraskade med 24 mål på 53 matcher. Keller fortsätter leverera stabilt, och Schmaltz gjorde sin första säsong med 30 mål. Laget är så pass djupt att JJ Peterka spelar i tredje kedjan. Precis som Vegas kan Utah hota på flera sätt, även om deras powerplay bara är medelmåttigt.

Clayton Keller. Foto: Simon Fearn-Imagn Images

Defensiv

Andra NHL-lag kan lära av hur väl dessa två lag försvarar sig. Golden Knights släpper in det tolfte lägsta antalet mål per match, men förtjänar egentligen en högre ranking. De är bäst i NHL när det gäller förväntade insläppta mål i spel fem mot fem och rankas som ett av ligans bästa defensiva lag. Med två av ligans främsta defensiva yttrar i Mark Stone och Mitch Marner samt en allt mer komplett Jack Eichel är det inte överraskande. Backparet Brayden McNabb och Shea Theodore är elit defensivt, och Noah Hanifin och Rasmus Andersson har hittat tillbaka till sin kemi.

Mammoth försvarar också bra och tillhör de bättre lagen i ligan på att begränsa målchanser. De har en mycket djup backsida där MacKenzie Weegar och Mikhail Sergatjov kan spela många minuter, medan Nate Schmidt och John Marino är skickliga i matchups. Utah har gjort 62 mål mot 33 insläppta med Schmidt och Marino på isen i spel fem mot fem. De får också starkt defensivt stöd från Nick Schmaltz.

Skillnaden finns i special teams: Vegas har ett av ligans bästa boxplay, medan Utah ligger under genomsnittet. Där har Vegas en tydlig fördel.

Rasmus Andersson. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Målvakter

Vilket målvaktsspel får Vegas? Det är svårt att veta. Adin Hill var dominant under Stanley Cup-slutspelet 2022/23, men har inte varit sig lik den här säsongen. Hans räddningsprocent på 87,0 är den sämsta i karriären, och han tillhör de svagaste i ligan sett till räddade mål över förväntat per 60 minuter.

Carter Hart klev in och stabiliserade spelet efter en ojämn start. Han gick 6–0–0 i april med en räddningsprocent på 93,0 och var avgörande i jakten på divisionssegern. Det vore en överraskning om han inte startar den första matchen – men frågan är om formen är hållbar.

Karel Vejmelka har däremot levererat över tid. Han har startat flest matcher i ligan, lett Western Conference i antal vinster och varit stabil hela säsongen. Även om Hart är hetare just nu har Vejmelka varit mer pålitlig över tid, vilket ger Utah ett litet övertag.

Skador

Vegas Golden Knights kommer inte att ha tillgång till sin svenske tvåvägscenter och Stanley Cup-vinnare från 2023, William Karlsson, i den här matchserien. Han arbetar återhämtar sig från den underkroppsskada som tvingade honom att tacka nej till OS-spel Det är möjligt att han kan återvända till laguppställningen om Vegas går längre i slutspelet. Backen Alex Pietrangelo finns också med på skadelistan, men han är uppsatt på långtidsskadelistan för resten av säsongen med en höftskada som med största sannolikhet avslutar hans karriär.

När det gäller Utah Mammoth är forwardsen Jack McBain och Barrett Hayton borta. McBain, som har en skada i nedre delen av kroppen, har en tidslinje från vecka till vecka. Hayton, som har en skada i övre delen av kroppen, tränar men är tveksam till spel i början av serien. Det är möjligt att ingen av dem återvänder alls under den första rundan.

William Karlsson.

Foto: George Walker IV/AP/Alamy

Mentala faktorer

Så sent som för tre veckor sedan hade Mammoth varit det självklara valet att vinna den här serien. Golden Knights var i oordning. Men de har bokstavligen inte förlorat en match under ordinarie tid sedan John Tortorella tog över. Han kan nöta på sina spelare över tid, precis som ”Iron” Mike Keenan gjorde under sin storhetstid, men Tortorellas lag är motiverade, hårt arbetande och i god fysisk form. Frågan är om effekten av den nya tränaren har förvandlat Vegas till ett helt annat lag.

På tal om något nytt – det blir inte mycket nyare än att Utah spelar sina första slutspelsmatcher någonsin i Delta Center. Om man följer idrottshistorien i Utah minns man hur Chicago Bulls tränare Phil Jackson bar öronproppar under finalmötena i NBA mot Jazz i slutet av 1990-talet. Den arenan kan bli mycket högljudd, oavsett om det gäller basket eller ishockey. Mammoth kan dra nytta av energin, särskilt om de återvänder hem med delad utdelning efter de två första matcherna.

X-faktor

Mitch Marner har ett snitt på 1,11 poäng per match i grundserien under sin karriär. I slutspelet är snittet 0,90. Från och med match fem och framåt är snittet 0,41. Det är inte ett skrivfel. Marner kan därmed bli en avgörande faktor – både för och emot Vegas. Han har tidigare haft en tendens att försvinna när det blir som tuffast i Toronto, men i Vegas är han omgiven av Stanley Cup-mästare. Frågan är om det extra stödet kan lätta på trycket och hjälpa honom att hitta stabilitet i slutspelet.

Lawson Crouse blir en intressant spelare att följa för Utah. Hans enda slutspelserfarenhet kom i bubblan under säsongen 2019/20 när han var 23 år gammal. Nu är han en rutinerad spelare och en del av Utahs förstakedja tillsammans med Clayton Keller och Nick Schmaltz. Crouse är i teorin byggd för slutspelshockey. Med sina 193 centimeter och 97 kilo är han svår att stoppa, och han är en av endast sex spelare som har noterat minst 20 mål och 200 tacklingar den här säsongen.

Lawson Crouse. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Prognos

Den här serien är helt öppen. Båda lagen gör många saker bra och driver spelet på ett stabilt sätt över hela banan. När det är så jämnt avgör ofta målvaktsspelet.

Carter Hart har varit het, men Karel Vejmelka har varit pålitlig hela säsongen, och Mammoth känns dessutom som ett något djupare lag. Serien kan mycket väl avgöras av nästa mål i avgörande lägen.

Utah Mammoth vinner i sju matcher.