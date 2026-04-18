Formen vässad – ny slutspelsmagi att vänta från Erik Karlsson?

Två av de mest oväntade lagen i Stanley Cup-slutspelet 2026 möts i en ny upplaga av ”The Battle of Pennsylvania”. Pittsburgh Penguins och Philadelphia Flyers såg inte ut som slutspelslag inför säsongen – men har överraskat alla. Det borgar för en underhållande serie – där inte minst Erik Karlsson kan spela en avgörande roll efter en grundserie som antagligen är det bästa han presterat sedan tiden i Ottawa. Här är spelschema, analys och förutsättningar inför drabbningen.

Erik Karlsson blir en av nycklarna för Pittsburgh Penguins i serien mot Philadelphia Flyers. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Fakta: Pittsburgh Penguins – Philadlephoa Flyers

Pittsburgh Penguins: andra plats i Metropolitan Division, 98 poäng

Philadelphia Flyers: tredje plats i Metropolitan Division, 98 poäng

Spelschema

Svenska datum och tider gäller

Match 1 – Pittsburgh Penguins vs Philadelphia Flyers – söndag 19 april kl. 02.00

Match 2 – Pittsburgh Penguins vs Philadelphia Flyers – tisdag 21 april kl. 01.00

Match 3 – Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins – torsdag 23 april kl. 01.00

Match 4 – Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins – söndag 26 april kl. 01.00

Match 5 (vid behov) – Pittsburgh Penguins vs Philadelphia Flyers – tisdag 28 april (tid ej fastställd)

Match 6 (vid behov) – Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins – torsdag 30 april (tid ej fastställd)

Match 7 (vid behov) – Pittsburgh Penguins vs Philadelphia Flyers – söndag 3 maj (tid ej fastställd)

Svenskar i lagen

Pittsburgh Penguins

Philadelphia Flyers

Läget i lagen

Pittsburgh Penguins hade inte räknat med att vara här. General managern Kyle Dubas beslut att gå skilda vägar med Mike Sullivan – som tog laget till 400 segrar och två Stanley Cup-titlar – till förmån för rookietränaren Dan Muse, en 42-årig tidigare utvecklingstränare, var en tydlig signal: att maximera det som återstår av Sidney Crosbys prime hade gått från att vara högsta prioritet till en av flera.

Det visade sig att det inte bara är unga spelare och utfyllnadsspelare som Muse kan nå fram till. Erik Karlsson hade varit med i kampen om en fjärde Norris Trophy om det inte vore för ett orimligt starkt startfält. Jevgenij Malkin spelade en hel säsong som ytterforward för första gången i karriären, där hans spelsinne och puckstyrka mer än väl kompenserade för bristande skridskoåkning och de utvisningar som följer med det. Crosby är, ja – Crosby.

Allt detta gav Penguins en stark start (14–7–5), men det var först efter en brutal åttamatchers svacka i december (0–4–4), som skickade ner laget till femte plats i Metropolitan Division, som Pittsburgh verkligen visade karaktär. Veteranlaget tog sig tillbaka till slutspelsplats via en dominant svit på 15–4–3 (+30 i målskillnad) fram till OS-uppehållet – och har inte sett tillbaka sedan dess.

Sidney Crosby. Foto: Mark Alberti-Imagn Images

Philadelphia Flyers var inte heller tänkta att vara här. En supporterbas som i årtionden klagat på klubbens “old boys’ club” var inte särskilt imponerad av Rick Tocchets meritlista. En av de främsta – och mest fruktade – spelarna i klubbens historia ansågs ha fått jobbet tack vare tidigare lagkamraterna Keith Jones och Daniel Briere.

En stark start (22–12–7) gjorde lite för att tysta kritikerna, med tanke på Philadelphias defensiva spelstil och Tocchets ovilja att låta supertalangen Matvej Mitjkov komma undan med sina återkommande misstag. Lagets svaga form därefter (3–8–4) inför uppehållet gav kritikerna vatten på sin kvarn.

Men det laget gjort sedan dess har tystat det mesta av kritiken. Flyers förlorade inte tre matcher i rad en enda gång efter uppehållet och säkrade sin första slutspelsplats sedan 2020 med en avslutande 6–1-spurt (28–14 i mål). Och det handlar inte bara om att vinna – spelare som Owen Tippett, Trevor Zegras, rookiesensationen Porter Martone och, ja, Mitjkov har gjort Tocchets hockey underhållande.

Så, två lag som spelar med “husets pengar” borde väl bara vara glada att vara här? Tänk igen. Rivaliteten mellan organisationerna sträcker sig över generationer. Jaromir Jagr–Therien. Talbot–Carcillo. Crosby–Claude Giroux. Mellan svurna fiender finns inga moraliska segrar – bara riktiga.

Inbördes möten: Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins: 2–0–2

Philadelphia Flyers: 2–2–0

Säsongsserien i “Battle of Pennsylvania” speglade i stort sett lagens övergripande resultat. Philadelphia tog två segrar efter ordinarie tid – i oktober och mars – medan Pittsburgh svarade med två överkörningar (sammanlagt 11–4 i målskillnad).

Penguins vann matcher med högt tempo och mycket målchanser, där de utnyttjade känsloladdade situationer för att dra på sig powerplay. Där straffade de Flyers, vars boxplay var mediokert (77,6 procent, 22:a i ligan), med totalt sex mål – på en närmast absurd effektivitet om 75 procent i numerärt överläge. En detalj som inte lär förvåna någon i Philadelphia är att varken Sidney Crosby (3 mål, 4 poäng) eller den underskattade “Flyers-dödaren” Bryan Rust (2 mål, 6 poäng) gick poänglösa från någon match mot rivalen den här säsongen.

Flyers två segrar sammanföll i sin tur med betydligt starkare boxplay (9 av 10 lyckade numerära underlägen), men kom också i matcher som följde Rick Tocchets föredragna matchbild – där Philadelphia drog jämna tillställningar hela vägen till förlängning, något som utvecklas vidare i “X-Factor”-delen. Trevor Zegras förmåga att kliva fram i stora matcher (3 assist) var helt i linje med hans lysande debutsäsong i Philadelphia. En annan nyckelvärvning, Dan Vladar (1–1, 84,0 i räddningsprocent), var däremot mindre övertygande mot Penguins.

Trevor Zegras. Foto: AP Photo/Matt Slocum

Topp fem poängplockare

Pittsburgh Penguins

Sidney Crosby – 74 poäng

Erik Karlsson – 66 poäng

Bryan Rust – 65 poäng

Anthony Mantha – 64 poäng

Jevgenij Malkin – 61 poäng

Philadelphia Flyers

Travis Konecny – 68 poäng

Trevor Zegras – 67 poäng

Owen Tippett – 51 poäng

Matvej Mitjkov – 51 poäng

Christian Dvorak – 51 poäng

Offensiv

Allt snack om Penguins rutin och sammanhållning till trots – de är i Stanley Cup-slutspelet för att de gör mål. Väldigt många mål. Lagets 290 fullträffar var tredje flest i NHL den här säsongen, och powerplay-spelet slutade sjua i ligan (24,1 procent).

Produktionen har kommit från Sidney Crosby (29 mål), som nyligen avslutade sin 21:a raka säsong över en poäng per match – ett NHL-rekord. Från Bryan Rust, den outtröttlige energispelaren som matchade lagkaptenens målskörd. Och från den smarta prickskytten Rickard Rakell (24 mål), som hittat en ny nivå (elva mål på 22 matcher sedan 1 mars) efter att ha lämnat Crosbys kedja för att leda en egen formation.

Men det är inte bara veteranerna som gör Pittsburgh farligt. Jegor Tjinachov har klivit in som en dold juvel efter traden från Columbus Blue Jackets, med elitfart och skott (18 mål, 36 poäng på 43 matcher). Anthony Mantha, hämtad som free agent efter en korsbandsskada, har gjort lagbästa 33 mål – med hjälp av rookiecentern Ben Kindel i tredjekedjan.

Rickard Rakell. Foto: AP Photo/Kyusung Gong

Totalt har Penguins hela tolv spelare med minst 13 mål – inklusive Erik Karlsson, som under slutspurten spelat sin bästa hockey i Pittsburgh (11 mål, 31 poäng på 23 matcher) sedan tiden i Ottawa Senators och finalen i Eastern Conference 2017.

Siffrorna pekar tydligt på ett offensivt övertag för Penguins – Philadelphia gjorde 50 mål färre – men Flyers bredd och form under den sista månaden (3,56 mål per match, sjätte bäst i ligan) ger hopp.

Travis Konecny har vuxit ut till en playmaker av rang (93 assist sedan 2024) och toppade återigen lagets poängliga tillsammans med tvåvägscentern Christian Dvorak. Matvei Michkov har ännu inte tagit över rollen som lagets offensiva ledare, men avslutade säsongen starkt – särskilt som framspelare (18 poäng på 16 matcher sedan 17 mars). Samtidigt är hans benägenhet att dra på sig utvisningar något att hålla ögonen på i den här serien.

Andrakedjan med Trevor Zegras och Owen Tippett står för kreativiteten. Zegras skicklighet syns tydligt i poängprotokollet, mycket tack vare samspelet med Tippett – en kraftfull skridskoåkare med både fart och fysik.

Konecny och Zegras har burit ett stundtals mediokert anfallsspel, men två sena förstärkningar kan lyfta Flyers ytterligare. Tyson Foerster är tillbaka efter 49 missade matcher och bidrar med tyngd och skott (13 mål på 29 matcher), medan rookien Porter Martone snabbt gjort avtryck (10 poäng på 9 matcher). Den 19-årige powerforwarden skapar mycket chanser och ser redan ut som det största hotet i Konecnys kedja.

Defensiv

Pittsburgh Penguins älskar mål – så mycket att de också släpper in dem i en oroväckande takt (258 insläppta, nionde flest i NHL). Erik Karlssons backpar med den mångsidige vänsterskytten Parker Wotherspoon (karriärsbästa 30 poäng, +16) driver spelet framåt (52,1 % xG), men svensken bjuder fortfarande på kostsamma misstag. Parets siffror defensivt (2,69 förväntade mål emot per 60 minuter) hade varit sämst bland Philadelphias ordinarie backpar.

Wotherspoon och överraskningen Ryan Shea, som tillsammans med den fysiske veteranen Connor Clifton bildar ett stabilt tredjepar (2,21 xGA/60), har bidragit till att lugna ner spelet. Ändå finns frågetecken kring Penguins försvar bakom den ständigt svårbedömde Karlsson.

Kris Letang är fortfarande en fysisk kraft vid 38 års ålder, men hans spel har blivit mer svajigt än man kan förvänta sig. Backpartnern Sam Girard, en mindre puckskicklig back, kan få problem i tuffa matcher. Den quebekiska duon måste se upp så att de inte låter Philadelphias forecheck – ledd av Owen Tippett och lagkaptenen Sean Couturier – få vittring.

Hos Philadelphia Flyers är målet under Rick Tocchet att styra ut avsluten mot kanterna – ett kollektivt arbete som börjar med OS-meriterade Travis Sanheim och Rasmus Ristolainen.

Travis Sanheim.

Foto: Bildbyrån.

Sanheim, vars spel bygger på snabb återhämtning och aggressiva offensiva utflykter, var i toppform efter OS (12 poäng, +11, 25:47 i istid på 24 matcher). Ristolainen har gått från offensiv back i Buffalo Sabres till en fysisk kraft i öppna isytor. Tillsammans har de varit ett mycket stabilt par (2,29 xGA/60) sedan januari.

Efter att “Risto” brutit sitt långvariga toppar med Sanheim har Cam York parats ihop med sin tidigare USNTDP-lagkamrat Jamie Drysdale. Det är ett något udda par – två mindre backar vars styrka ligger i att transportera pucken ur zon snarare än att skapa offensivt tryck. Drysdales skridskoåkning sticker ut, men parets underliggande siffror är medelmåttiga.

Längre fram i banan får Penguins mycket av sin forecheck från fjärdekedjan med Noel Acciari, Connor Dewar och Blake Lizotte, som kombinerar oväntad produktion (34 mål tillsammans) med stark puckkontroll. Flyers sprider istället sina tvåvägsspelare genom hela laget: Tyson Foerster vinner puck längs sargen, Noah Cates toppade lagets plus/minus (+26), och tidigare Selke-vinnaren Couturier har återuppfunnit sig själv som en fysisk kraft.

Målvakter

Den klassiska klyschan att målvakter är “speciella” handlar ofta om deras personligheter – ritualer och beteenden. Men i Stuart Skinners fall gäller det snarare spelet på isen.

Efter en målvaktsaffär mellan Penguins och Edmonton Oilers har Skinner gjort precis tillräckligt (88,5 i räddningsprocent) för att få starta match 1. Han har tidigare tappat förstaspaden i två raka slutspel – bara för att sedan spela på absolut toppnivå senare. Med Skinner vet man aldrig vad man får: en vägg eller ett såll.

Problemet ligger inte nödvändigtvis i det mentala. När den 193 cm långe målvakten får position rätt är han svårslagen, men hans svaga rörlighet från stolpe till stolpe kan utnyttjas. Frågan är om Philadelphias kreatörer, Trevor Zegras och Matvej Mitjkov, kan sätta honom i rörelse – eller om Flyers raka spel snarare spelar honom i händerna.

För Philadelphia är Dan Vladar den stora positiva överraskningen. I sin första säsong som tydlig förstamålvakt (90,6 %) vann han lagets MVP-pris. Den reslige keepern täcker mycket mål och har blomstrat bakom ett försvar som håller avsluten på utsidan. När det inte räcker har han levererat starka räddningar även på farliga chanser.

Frågan är dock hur effektiv den strategin är mot en spelare som Karlsson, som gärna opererar just från ytorna längre ut. Kanske har “Darth” Vladar hittat ett sätt att neutralisera svensken – något som resten av ligan försökt lista ut i över ett decennium.

Bakom dem finns reserverna Sam Ersson och Arturs Silovs – två målvakter som pendlar kraftigt i prestation. De kan leverera matcher i absolut toppklass när man minst anar det, men också falla igenom lika snabbt. Det räcker dock för att hålla dem kvar på NHL-nivå.

Dan Vladar. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Skador

Ungefär: inga större att tala om.

För Pittsburgh Penguins är Blake Lizotte tillbaka i träning efter en månads frånvaro. Mycket tyder på att han tar platsen från den tekniske kraftforwarden Justin Brazeau (17 mål, 90 tacklingar), medan den enormt svårflyttade Elmer Soderblom (203 cm, 114 kg) kliver upp i tredjekedjan.

Hos Philadelphia Flyers missade Rodrigo Abols OS-spel med Lettland efter att säsongen tog slut olyckligt, och har ersatts av waiver-plockade Luke Glendening som fjärdecenter. Nikita Grebenkin (överkroppsskada) är uppsatt som borta, men hade sannolikt ändå haft svårt att slå sig in i rotationen med rookies som Alex Bump och Denver Barkey i tredjekedjan, eller veteranerna Garnet Hathaway och Carl Grundström i fjärde.

Det mentala spelet

Vad brister först? Laget som inte vet hur smärtsam, krävande och ofta otacksam Stanley Cup-slutspelets verklighet är – eller laget som vet det alltför väl?

Sidney Crosby är en av sportens främsta tävlingsmänniskor och backar aldrig för en rival han älskar att plåga. Jevgenij Malkin och Kris Letang vet samtidigt hur speciell den här chansen är – kanske deras sista möjlighet att vinna en fjärde Stanley Cup. Erik Karlsson, Rickard Rakell och Bryan Rust jagar också en ny slutspelsresa i slutet av sina prime-år. Men det finns en baksida: vetskapen om hur svårt det faktiskt är kan smyga in som en mental tyngd.

Jevgenij Malkin. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

I andra änden finns Flyers ungdomliga entusiasm. För många – från Noah Cates till Trevor Zegras – är detta första slutspelet. Men det finns inget som riktigt förbereder en för slutspelshockey. Crosby fick lära sig det när Ottawa Senators slog ut honom 2007. Zegras kommer att lära sig. Cates kommer att lära sig. Porter Martone också. Frågan är hur snabbt.

X-faktor

Endast ett par lag i Eastern Conference har färre segrar under ordinarie tid än Flyers (27). Det har fått vissa att ifrågasätta lagets kvalitet.

Det är en förenklad bild.

Flyers saktade inte ner matcher eller spelade av tid i 3-mot-3 av oförmåga – utan som en medveten strategi för att maximera sina chanser inom regelverket. Den stora fördelen kom i straffläggningar, där Trevor Zegras (58,8 %), Sam Ersson (77,1 %) och Dan Vladar (74,5 %) alla har exceptionella siffror. Resultatet: 10–4 i straffavgöranden.

Problemet? I slutspelet finns inga straffar. Inga 3-mot-3.

Flyers vann sina matcher rättvist – men kan de vinna fyra till i spel fem mot fem? Någon säkerhetsventil finns inte längre, medan Penguins (34 segrar under ordinarie tid) inte behövt luta sig mot den typen av avgöranden.

Prognos

Det här är ett möte mellan två nästan perfekta motsatser.

Pittsburgh Penguins: rutinerade, offensivt spetsiga – men sårbara bakåt.

Philadelphia Flyers: unga, energiska – starka defensivt men mer ojämna framåt.

Om det låser sig lutar det åt målvaktsspelet som avgör. Och mycket talar för att det här blir en lång, fysisk och känsloladdad serie.

Kort sagt: räkna med krig.

4–3 i matcher till Flyers.