McDavids sågning: ”Ett kuddkrig”

Connor McDavid sparar inte på orden. Efter Edmonton Oilers förlust mot Tampa Bay Lightning levererar superstjärnan ett syrligt omdöme om Pacific Division – och beskriver toppstriden som ett rent “kuddkrig”.

Connor McDavid konstaterar att Edmonton Oilers spelar i en riktigt svag division.

Det är illa när en av världens bästa spelare öppet kritiserar en hel division.

Efter Edmonton Oilers 2–5-förlust mot Tampa Bay Lightning i natt fick lagkaptenen Connor McDavid frågan om hur laget ändå lyckats hålla jämna steg i kampen om förstaplatsen i Pacific Division.

Svaret var brutalt ärligt.

– Vi är lyckligt lottade som spelar i den här divisionen. Många lag är lyckligt lottade att spela här. Det är lite av ett kuddkrig just nu, sa McDavid efter matchen.

”It’s a bit of a pillow fight right now.”



De senaste dagarna har allt fler inom hockeyvärlden börjat inse att Pacific Division inte bara är den svagaste i NHL – utan hur stor skillnaden faktiskt är.

Just nu toppas divisionen av Anaheim Ducks på blygsamma 80 poäng, med Oilers tre poäng bakom på andra plats. Det är inte bara den lägsta poängsumman för ett topplag i ligan – flera lag ligger dessutom före Anaheim i den totala tabellen.

Etta i divisionen – 20 poäng bakom ligaledande Colorado

Ducks är exempelvis bara rankade 14:e i NHL – hela 20 poäng bakom Colorado Avalanche, som leder Central Division och samtidigt slåss med Dallas Stars om ligans bästa facit.

Än mer talande är att hela tio lag från Eastern Conference ligger före samtliga lag i Pacific Division. Där finns bland annat Ottawa Senators och New York Islanders – två lag som inte ens håller en wildcard-plats i öst.

Det har också lett till bredare kritik mot hela Western Conference. Vissa bedömare menar att det kan krävas runt 95 poäng för att nå slutspel i öst, medan det sista wildcard-laget i väst kan klara sig med under 90.

För Oilers del handlar det dock om att inte tappa fokus.

– Skönt att vi inte tappade mark, säger McDavid.

– Men vi måste hitta sätt att vinna matcher på bortaplan. Vi måste också ta in mark.

Nästa vecka väntar en viktig bortaturné för Edmonton med matcher mot Utah Mammoth och Vegas Golden Knights, innan laget återvänder hem för att ta emot Anaheim Ducks nästa lördag.

