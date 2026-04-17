Efter 15 långa år är Buffalo Sabres tillbaka i Stanley Cup-slutspelet – och gör det som divisionsvinnare. Nu väntar ett mer rutinerat men ifrågasatt Boston Bruins i en serie där form möter erfarenhet. Här är en genomgång av serien mellan Rasmus Dahlin och David Pastrnaks bägge lag i första rundan av NHL:s slutspel.

David Pastrnaks Boston och Rasmus Dahlins Buffalo möts i första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Fakta: Buffalo Sabres – Boston Bruins

Buffalo Sabres: första plats i Atlantic Division, 109 poäng

Boston Bruins: första wild card-plats i Eastern Conference, 100 poäng

Spelschema

Svenska datum och tider gäller

Match 1 – Buffalo Sabres vs Boston Bruins – måndag 20 april kl. 01.30

Match 2 – Buffalo Sabres vs Boston Bruins – onsdag 22 april kl. 01.30

Match 3 – Boston Bruins vs Buffalo Sabres – fredag 24 april kl. 01.00

Match 4 – Boston Bruins vs Buffalo Sabres – söndag 26 april kl. 20.00

Match 5 (vid behov) – Buffalo Sabres vs Boston Bruins – onsdag 29 april (tid ej fastställd)

Match 6 (vid behov) – Boston Bruins vs Buffalo Sabres – lördag 2 maj (tid ej fastställd)

Match 7 (vid behov) – Buffalo Sabres vs Boston Bruins – måndag 4 maj (tid ej fastställd)

Svenskar i lagen

Buffalo Sabres

Boston Bruins

Läget i lagen

Drömmer vi? Nej. Det händer faktiskt. Senast Buffalo Sabres tog sig till Stanley Cup-slutspelet var Barack Obama inne på sin första mandatperiod, första avsnittet av Game of Thrones var bara dagar från premiär, och Terry Pegula hade ägt Western New Yorks NHL-klubb i två månader.

Den 14 säsonger långa slutspelstorkan var den längsta i NHL:s historia – och nu är den över. Buffalo kvalificerar sig för första gången sedan säsongen 2010–2011, och bedriften blir än mer anmärkningsvärd med tanke på var laget befann sig i mitten av december. Sabres var på väg mot att bli ett slagpåse igen, parkerade i botten av Eastern Conference, så frustrerade över förlusterna att de sparkade general managern Kevyn Adams den 15 december. Men de hade redan inlett en blygsam segersvit på tre matcher innan nyheten kom – och när Jarmo Kekäläinen tog över rollen som general manager växte sviten till tio raka segrar. Buffalo exploderade in i slutspelsracet och såg sig aldrig om.

Från starten av segersviten noterade Sabres ett facit på 39 segrar, nio förluster och fyra övertidsförluster, klart bäst i NHL både i antal vinster och poängprocent. Med sin emotionella ledare Rasmus Dahlin i spetsen utvecklades laget till ett av ligans djupaste och mest sammansvetsade – och vann sin första divisionsseger sedan säsongen 2009–2010. Frågan är om de kan ta med sig momentumet in i slutspelet, eller om lättnaden över att bara vara där slår tillbaka.

Rasmus Dahlin är Buffalo Sabres största stjärna. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Medan Sabres gick in i säsongen 2025/26 som ligans mest lidande organisation, hade Boston Bruins precis börjat vänja sig vid motgångar. Deras slutspelstorka var en enda säsong. De hade valt att omstrukturera laget våren innan och skickat iväg trotjänare som Brad Marchand, Charlie Coyle och Brandon Carlo. Samtidigt fanns en stark kärna kvar i David Pastrnak, Charlie McAvoy och Jeremy Swayman – men klubben visste att ett steg tillbaka krävdes för att kunna ta två framåt.

En 28:e plats i tabellen gav dem möjligheten att drafta supertalangen James Hagens som sjunde spelare totalt. Efter en relativt lugn sommar från general manager Don Sweeney såg Bruins ut att samla tillgångar ytterligare en säsong. Men utvecklingen gick snabbare än väntat. Swayman studsade tillbaka i målet, Pastrnak levererade ännu en superstjärnesäsong, Morgan Geekie fortsatte sin målexplosion, Viktor Arvidsson visade att han hade mycket kvar att ge, rookie Fraser Minten slog igenom och flera spelare nådde karriärbästa offensivt.

Under nye tränaren Marco Sturm tog Boston klivet tillbaka till slutspelet direkt. De är tydliga underdogs mot ett formstarkt Buffalo – men besitter betydligt mer rutin.

Inbördes möten: Buffalo Sabres – Boston Bruins

Buffalo: 1–1–2

Boston: 3–1–0

Statistiken kan vara missvisande. Bostons två första segrar kom i oktober när Sabres fortfarande kämpade, och en av dem krävde 37 räddningar från reservmålvakten Joonas Korpisalo i en match där Buffalo dominerade spelmässigt. Sabres vann det tredje mötet under sin tio matcher långa segersvit, medan Korpisalo återigen avgjorde i övertid i det fjärde mötet i mars.

Slutsats: säsongsserien var jämn.

Topp fem poängplockare

Buffalo Sabres

Tage Thompson – 81 poäng

Rasmus Dahlin – 74 poäng

Alex Tuch – 66 poäng

Ryan McLeod – 54 poäng

Josh Doan – 52 poäng

Boston Bruins

David Pastrnak – 100 poäng

Morgan Geekie – 68 poäng

Pavel Zacha – 65 poäng

Charlie McAvoy – 61 poäng

Viktor Arvidsson – 54 poäng

Offensiv

Ingen ifrågasätter meriterna hos centern Tage Thompson och backen Rasmus Dahlin som världsspelare. Thompson har levererat sin tredje säsong med minst 40 mål och tar sig in i målvakternas huvuden med sitt elitmässiga direktskott i numerärt överläge. Dahlin är en utmärkt allroundback, inte bara en offensiv kraft, utan hans förmåga att transportera pucken är sublim. Ändå är det bredden som framför allt gör Buffalo farligt. Sabres dominerade inte toppen av poängligan för Art Ross Trophy den här säsongen, men de har 13 spelare med tvåsiffrigt antal mål och fem spelare som har gjort minst 20 mål.

Sabres laguppställning fungerar som bäst när Josh Norris är frisk, eftersom de då kan formera tre verkligt farliga kedjor när han och Ryan McLeod centrar i mitten bakom Thompson. Att ha Peyton Krebs och Alex Tuch tillsammans med Thompson, Jason Zucker och Jack Quinn mellan McLeod och Zach Benson samt Josh Doan med Norris, eller liknande kombinationer, gör Sabres extremt svåra att matcha mot. McLeod och Benson är skickliga framspelare, Doan – som hämtades från Utah Mammoth förra sommaren – fick sitt stora genombrott med 25 mål, och han ensam matchade produktionen hos spelaren som han och Michael Kesselring byttes bort mot i JJ Peterka. Buffalo får också mycket hjälp från sitt försvar; toppfyran med Dahlin, Mattias Samuelsson, Bowen Byram och Owen Power har tillsammans gjort 51 mål den här säsongen.

Så även om Sabres inte är stjärnspäckade genom hela laguppställningen är de ett av de fem bästa lagen i NHL sett till mål per match, om än med ett powerplay i mitten av ligan, vilket kan förklaras av att de bara har en verkligt elitmässig målskytt i Thompson. Deras spel fem mot fem är dock bara genomsnittligt; målproduktionen förstärks av att de har den fjärde bästa skottprocenten i ligan i spel fem mot fem sedan sviten som inleddes den 9 december.

Tage Thompson sköt 40 mål i grundserien. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Bostons målskytte var en positiv överraskning säsongen 2025–2026. David Pastrnaks briljans var väntad; endast fyra NHL-spelare har gjort fler poäng under de senaste fem säsongerna. Men han fick mer hjälp från sina lagkamrater än många bedömare hade förutspått. Morgan Geekie förväntades vara en hårt arbetande spelare som tillfälligt förvandlats till målskytt med en ohållbart hög skottprocent, men den ”sjönk” bara från 22,00 till 21,5 procent, och hans målskörd ökade från 33 till 39. Pavel Zacha gjorde 30 mål för första gången i sin karriär. Viktor Arvidsson hämtades från Edmonton Oilers för ett val i femte rundan enbart för att bli av med en lön på fyra miljoner dollar, men visade sig ha betydligt mer kvar i kroppen än väntat. Kanske gjorde återföreningen med sin tidigare assisterande tränare från Los Angeles Kings, Marco Sturm, skillnad, då Arvidsson nådde 25 mål för första gången sedan säsongen 2022–2023. Bruins är elfte bäst i ligan i mål per match och har ett powerplay bland de tio bästa i NHL. De har också ett intressant jokerkort i den här serien i James Hagens, en dynamisk tvåvägscenter som blev professionell efter att ha avslutat sin tid på Boston College och debuterade för Bruins förra veckan.

Sammantaget är dock Bruins spel med pucken mindre imponerande; de befinner sig i den nedre halvan av NHL när det gäller målchanser, högkvalitativa målchanser och förväntade mål per 60 minuter i spel fem mot fem. De har överpresterat i förhållande till sina underliggande siffror mer än vad Sabres har gjort den här säsongen.

Defensiv

Båda lagen har många skickliga defensiva spelare på pappret. Sabres topp fyra bidrar med både storlek och rörlighet, där Rasmus Dahlin givetvis sticker ut som en av ligans verkliga arbetshästar och oftast spelar tillsammans med Mattias Samuelsson. Den duon spelar för det mesta jämnt i spel fem mot fem när det gäller att begränsa målchanser, men Buffalo gjorde 46 mål mot 29 insläppta när Dahlin och Samuelsson var på isen den här säsongen. Dahlin är ett sådant vapen med sin skottkraft i den 84:e percentilen och sin topphastighet i skridskoåkningen i den 82:a percentilen, kombinerat med hans spelförståelse, tävlingsinstinkt och ledarskap. Han är en av de mest dominanta backarna i spelet. Som andra backpar bidrar Bowen Byram och Owen Power med mycket extra skridskoåkning, och tränaren Lindy Ruff har många alternativ att använda i ett tredje backpar mellan Michael Kesselring, Logan Stanley, Luke Schenn, Zach Metsa och Conor Timmins. Sabres har också flera defensivt ansvarstagande forwards, där Ryan McLeod sticker ut med sina fem mål i numerärt underläge, flest i hela NHL, samt underskattade Zach Benson som driver spelet effektivt.

Buffalo har ett av de fem bästa boxplay-lagen i NHL och det elfte lägsta snittet av insläppta mål per match i ligan, men totalt sett är detta ett medelmåttigt lag i egen zon. Sabres befinner sig i mittensegmentet i spel fem mot fem när det gäller att förhindra målchanser, högkvalitativa målchanser och förväntade mål.

Som tur är för dem är motståndaren betydligt svagare. Detta är inte längre Patrice Bergeron-eran med ett kvävande defensivt Boston. Boston har en differens i förväntade mål på minus 18,34, vilket är den 28:e bästa siffran i NHL, i nivå med lagen i draftlotteriet och klart sämst av alla slutspelslag säsongen 2025–2026. Endast fyra lag tillåter fler högkvalitativa målchanser per match än Boston i spel fem mot fem. Charlie McAvoy håller fortfarande hög nivå i mycket tuffa minuter som en defensivt positiv spelare, men Hampus Lindholm är den enda ordinarie backen i Bruins den här säsongen som har en positiv differens i målchanser på isen i spel fem mot fem.

Boston har dessutom det 24:e bästa boxplay-spelet i NHL med 77,0 procent, vilket är en oroväckande siffra i kombination med att de är laget som har spelat flest gånger i numerärt underläge. Bruins borde ha släppt in betydligt fler mål än de gjorde den här säsongen, men räddades av sitt målvaktsspel.

Hampus Lindholm är en viktig kugge i Bruins defensiv.

Foto: Ron Chenoy/Imagn Images/Bildbyrån

Målvakter

Från Alex Lyon till Ukko-Pekka Luukkonen till Colten Ellis – flera målvakter i Buffalo Sabres hade sina stunder under säsongen 2025/26. Sammantaget var Buffalos målvaktsspel positivt; alla tre låg tydligt över genomsnittet i räddade mål över förväntat per 60 minuter. Lyon och Luukkonen turades om att starta under stora delar av säsongen när båda var friska, men ”UPL” drog ifrån mot slutet. Från och med det olympiska uppehållet hade han elva vinster, två förluster och en övertidsförlust med en räddningsprocent på 91,8, medan Lyon hade sex vinster, två förluster och en övertidsförlust med en räddningsprocent på 88,1. Luukkonen, en tidigare topptalang som blommat sent, har förtjänat att vakta målet i den första matchen. Men Buffalo har ett utmärkt skydd bakom honom i Lyon (när han är tillbaka och frisk) och Ellis.

Det är tur, eftersom Jeremy Swayman representerar Boston Bruins bästa chans att stjäla den här matchserien. Senast Bruins var i slutspel, säsongen 2023/24, ledde Swayman NHL med en räddningsprocent på 93,3 över tolv framträdanden i slutspelet. Efter att ha fått kritik för en trög start och en svag säsong 2024/25 efter kontraktsförhandlingar som drog ut på tiden in i träningslägret, har han varit helt rätt inställd den här säsongen. Bland målvakter som startade minst hälften av sina lags matcher leder Swayman NHL i räddade mål över förväntat per 60 minuter. Han har varit lika bra som någon annan målvakt i ligan. Även om han skulle svikta eller bli skadad kan Bruins vända sig till en målvakt som har besegrat Buffalo två gånger den här säsongen i Joonas Korpisalo.

Jeremy Swayman ger Boston en chans att besegra Buffalo. Foto: Anne-Marie Sorvin/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Skador

Buffalo är ganska skadedrabbat, åtminstone längre ner i laguppställningen, inför slutspelet. Lyons skada i nedre delen av kroppen sent på säsongen kommer att hålla honom borta åtminstone i början av serien, vilket innebär att Ellis blir reserv bakom Luukkonen. Sabres kommer inte heller att ha den energiske defensiva forwarden Sam Carrick tillbaka från sin armskada ännu; han var en enorm positiv överraskning efter att ha anslutit från New York Rangers vid trade deadline och är saknad. Svenske rookiecentern Noah Östlund missar sannolikt den första matchen, och andracenter Jiri Kulich är borta resten av säsongen på grund av problem med en blodpropp. Den defensive forwarden Justin Danforth är fortsatt borta på obestämd tid med en bruten knäskål.

Boston är däremot helt skadefritt. Deras skadelista är tom.

Mentala faktorer

KeyBank Center kommer att koka av känslor i den första matchen när slutspelstorkan officiellt är över. Sabres kommer att vara rejält taggade. Lindy Ruff är tillbaka bakom bänken, precis som han var vid lagets senaste slutspelsmatch 2011. Frågan är om den emotionella energin arbetar till deras fördel – eller om adrenalinet övergår i nervositet.

Från Tage Thompson till Rasmus Dahlin till Ukko-Pekka Luukkonen till Owen Power – många av Buffalos kärnspelare har aldrig upplevt slutspel tidigare. På Bostons sida har David Pastrnak och Charlie McAvoy spelat en sjunde match i en Stanley Cup-final, medan Jeremy Swayman har betydligt fler slutspelsstarter än alla Sabres målvakter tillsammans. Om Bruins tar den första matchen – kommer Sabres självförtroende att vackla?

Lindy Ruff och Marco Sturm – en veteran mot en rookie – är duellen i båsen. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

X-faktor

Luke Schenn har bara spelat tre matcher sedan Sabres hämtade honom från Winnipeg Jets. Han är inte ens garanterad en plats i laguppställningen mot Boston. Men Schenn har två Stanley Cup-ringar och är känd för att skapa sammanhållning med sin starka närvaro i omklädningsrummet. Om Sabres hamnar i underläge tidigt i serien kan han fungera som ett bollplank för lagets unga stjärnor.

När vi ändå talar om unga stjärnor: James Hagens kan bli ett smygvapen för Boston, särskilt eftersom hans erfarenhet i NHL är minimal med bara två matcher och motståndarna därför inte har sett mycket av honom. Medan Sabres fokuserar på Bruins två toppkedjor kan Hagens fart göra honom svår att hantera längre ner i laguppställningen, där han spelar i en ung kedja med Fraser Minten och Marat Chusnutdinov. Hagens kan också bli intressant i en mer offensiv roll om Marco Sturm väljer att förändra laguppställningen.

Prognos

Sabres har varit det mest segerrika laget i NHL de senaste fyra månaderna. De har bredd, de verkar ha ett starkt sammansvetsat omklädningsrum och de är hungriga. Finns det en risk att luften går ur dem efter att de äntligen tagit sig till slutspelet och att de behöver anpassa sig till matcher med högre insatser? Absolut. Men Bruins har inte tillräckligt med kvalitet för att dra nytta av det.

Jeremy Swayman bör kunna stjäla en match, kanske två – men Bostons defensiva brister kommer i slutändan att bli deras fall.

4–2 Sabres.