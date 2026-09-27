Missnöje i Leksand - trots segern: "Det förtar glädjen"

Johan Hedberg var besviken trots segern över Almtuna.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det har blivit en succéartad inledning på Hockeyallsvenskan för Leksands IF. Under söndagen tog de sin femte raka seger av fem möjliga. Det gör att masarna nu står noterad för 15 poäng av 15 möjliga.

Segern mot Almtuna IS satt däremot långt inne.

Söndagsmatchen var minst sagt sömnig, där utvisningarna präglade matchen. Inte minst för hemmalaget som åkte på åtta tvåor på 60 minuter.

– Det är inte bra match av oss, det är lite förståeligt med tanke på tuff match i fredags och en lång natt. Sen, de hittar utvisningar överallt. Vissa går tufft och vissa får inte spela alls, säger Johan Hedberg i TV4.

Besvikelse i Leksand efter segern mot Almtuna

I den tredje perioden var det Oskar Lang som avgjorde när han knäppte in 3-2 bakom Hugo Hävelid. Innan det hade Karl Sterner och Samuel Salonen gjort mål för Almtuna samtidigt som Åke Stakkestad och Josh Passolt var målskyttarna för hemmalaget.

Trots segern var dock dämpat i hemmalaget efter alla utvisningar.

– Jag vet inte vad jag ska säga, det är inte roligt. Det är kul att vi vinner matchen men det förtar lite glädjen.

Leksand drog alltså på sig 16 utvisningsminuter jämfört med Almtunas sex. Dessutom var många av tvåorna för tripping, hooking och andra spelförstörande moment.

– Jag tycker vi är steget efter i många situationer. Vi åker för lite skridskor. Det blir så svårt att trycka på någonting för det blir så ryckig match. Vi kan mycket bättre, vi måste vara bättre än så här.

Matchfakta

Resultat: Leksands IF – Almtuna IS (3–2)

Mål och målskyttar:

Period 1

02:50 | 1–0 (EQ) LIF: Åke Stakkestad (Ass. Patrik Zackrisson, Tyler Kelleher)

09:29 | 1–1 (EQ) AIS: Karl Sterner (Ass. Frederik Schlyter)

Period 2

27:45 | 2–1 (EQ) LIF: Josh Passolt (Ass. Alexander Lundqvist, Victor Sjöholm)

34:56 | 2–2 (PP1) AIS: Samuel Salonen (Ass. Anton Ohlsson, Leo Sundqvist)

Period 3

45:40 | 3–2 (EQ) LIF: Oskar Lang (Ass. Zaki Crookes)