Sätts upp på waivers - dagen innan NHL-premiären

Alexander Holtz i Vegas.

Foto: James Guillory-Imagn Images / USA TODAY Sports

Den här texten publicerades uprsprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Hela 71 spelare hamnade på waivers under söndagen när National Hockey Leagues 32 klubbar fortsätter att banta sina trupper inför starten av grundserien 2026/27 den 29 september.

PuckPedia delade den kompletta listan över spelare som fanns tillgängliga på waiver-listan under söndagen. Listan innehåller ett flertal intressanta namn på samtliga positioner, framför allt ett par målvakter med betydande NHL-rutin och/eller outnyttjad potential.

Bland de målvakter som sattes upp på waivers under söndagen finns David Rittich (Devils), Dylan Garand (Rangers), Laurent Brossoit (Ducks) och Vitek Vanecek (Islanders). Det vore inte överraskande om ett lag i behov av målvaktsförstärkning, som Winnipeg Jets eller Ottawa Senators, lägger ett anspråk på någon av de tillgängliga målvakterna innan måndagens deadline.

Montreal Canadiens stod för det största antalet med nio spelare på waivers, däribland den rutinerade målvakten Kaapo Kähkönen och den nyligen värvade backen Maksymillian Szuber. Dessutom satte Canadiens upp forwarden Brett Berard på waivers, vilket är nämnvärt eftersom spelaren de trejdade till sig honom för tidigare i somras, William Trudeau, plockades upp på waivers av Nashville Predators under lördagen.

Ett flertal relativt etablerade bottom six-forwards finns tillgängliga för lagen från och med söndagen, däribland Sam Lafferty (Panthers), Vinnie Hinostroza (Avalanche), Colin Blackwell (Stars) och Taylor Raddysh (Rangers). Dessutom finns några intressanta yngre forwards tillgängliga, som Jakob Pelletier (Lightning), Tyler Boucher (Senators) och Alexander Holtz (Golden Knights).

Bland de tillgängliga backarna är de mest iögonfallande namnen Nick Perbix (Predators), Henri Jokiharju (Bruins) och Donovan Sebrango (Panthers).

De sattes upp på waivers på söndagen

Anaheim Ducks: Laurent Brossoit, Travis Mitchell

Boston Bruins: Henri Jokiharju

Carolina Hurricanes: Juuso Välimäki

Chicago Blackhawks: Landon Slaggert, Dominic Toninato

Colorado Avalanche: Wyatt Aamodt, Adam Beckman, Vinnie Hinostroza, Fabian Lysell, Keaton Middleton, Tristen Nielsen

Dallas Stars: Colin Blackwell

Edmonton Oilers: Matt Tomkins

Florida Panthers: Nathan Bastian, John Beecher, Sam Lafferty, Alex Petrovic, Cole Reinhardt, Kai Schwindt, Cole Schwindt, Donovan Sebrango

Montreal Canadiens: Alex Belzile, Brett Berard, Kaapo Kähkönen, Hunter McKown, Sasha Pastujov, Samuel Poulin, Ethan Samson, Maksymillian Szuber, Reilly Walsh

Nashville Predators: Ilja Ljubusjkin, Nick Perbix

New Jersey Devils: Vladislav Kolyachonok, Marc McLaughlin, David Rittich, Riley Tufte, Topias Vilén, Colin White

New York Islanders: Vitek Vanecek

New York Rangers: Dylan Garand, Taylor Raddysh

Ottawa Senators: Sammy Blais, Samuel Bolduc, Tyler Boucher, Xavier Bourgault, Philippe Daoust, Christian Kyrou, Ryan Suzuki, Philip Tomasino

San Jose Sharks: Ilya Samsonov

St. Louis Blues: Georgii Romanov, Calle Rosén

Tampa Bay Lightning: Nick Abruzzese, Michael Callahan, Maxim Groshev, Jakob Pelletier, Mads Søgaard

Utah Mammoth: Ben McCartney

Vancouver Canucks: Nikita Tolopilo

Vegas Golden Knights: Ville Heinola, Alexander Holtz, Tanner Laczynski, Jonas Røndbjerg, Antti Tuomisto

Washington Capitals: Louie Belpedio, Jonny Brodzinski, Spencer Smallman, Clay Stevenson

Winnipeg Jets: Henry Thrun, Danny Zhilkin

Av de 18 spelare som sattes upp på waivers den 26 september plockades två upp av andra lag. Målvakten Remi Poirier gick från Stars till Devils, medan backen Justin Barron plockades upp av Blues från Predators. Resterande spelare passerade waivers utan anspråk och kan nu skickas ner till AHL.