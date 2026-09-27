Victor Eklund mot NHL-spel – efter imponerande campen

Victor Eklund ser ut att ha tagit en plats i New York Islanders. Foto: Bildbyrån

Djurgårdens succéjuniorer från i fjol ser alla ut att starta säsongen i NHL.

Medan det varit mer eller mindre givet att Anton Frondell och Viggo Björck skulle starta säsongen med Chicago Blackhawks respektive Winnipeg Jets har det varit mer oklart var Victor Eklund skulle hamna. New York Islanders eller farmarlaget Hamilton Hammers i AHL?

Nu tycks det bli det förstnämnda.

Enligt initierade Islanders-reportern Stefen Rosner pekar allt på att Eklund, som fyller 20 år på lördag, startar säsongen i NHL.

Victor Eklund har imponerat på Islanders camp och lyftes bland annat fram som en av de bästa nykomlingarna i NHL under försäsongen av Daily Faceoffs Steven Ellis.

Victor Eklund NHL-debuterade i våras

Den tvåfaldige JVM-spelaren testade på spel i Nordamerika efter att säsongen med Djurgården tog slut i våras. Då NHL-debuterade han i Islanders säsongsavslutande match mot blivande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes och svarade för en assist. Utöver det hade han tio poäng (3+7) på nio AHL-matcher med Bridgeport Islanders.

Under rookiesäsongen i SHL med Djurgården stod han för sex mål och 24 poäng på 43 matcher. Han var även en av de svenska nyckelspelarna när JVM-guldet i Minnesota bärgades och lämnade den turneringen med åtta poäng (2+6) på sju matcher.

Eklund draftades som 16:e spelare av Islanders under NHL-draften 2025.

I Islanders finns sedan tidigare den svenska forwardsduon Simon Holmström och Emil Heineman medan backen Calle Odelius och forwarden Pierre Engvall skickats till AHL.