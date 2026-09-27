Galna comebacken: Räddade 48 (!) skott

Det blev en extremt skottglad och intensiv tillställning i Borlänge Ishall där samtliga tre mål föll redan i den första perioden. Svante Johansson gav Wings en tidig ledning, men Borlänge svarade snabbt när Victor Mannebratt kvitterade till 1–1 blott två minuter senare. Precis innan den första periodpausen återtog gästerna ledningen genom Alexander Ahlström.

Resterande två perioder utvecklade sig till en total skottkavalkad från Borlänges sida. Hemmalaget matade på med hela 31 skott mot mål under de två sista akterna och tog även timeout samt plockade ut målvakten Hampus Vallin i slutet.

Mark Owuya, som har haft ett uppehåll från hockeyn i elva år, klev dock fram som en ren mur i Wings-kassen, noterades för hela 48 räddningar och såg till att Arlanda-laget fick med sig alla tre poängen hem. Det var också hans första match för säsongen.

Matchfakta

Borlänge HF – Wings HC Arlanda 1–2 (1–2, 0–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (01.51) Svante Johansson (Rasmus Larsson, Olle Dahlman) 1–1 (03.30) Victor Mannebratt (Joel Myrberg Andersson, Tim Palmberg) 1–2 (18.51) Alexander Ahlström (Ville Hornborg, Casper Löfström)

Andra perioden: -

Tredje perioden: -

Skott: 49–14 (18–5, 18–3, 13–6) Utvisningar: BHF: 3x2 min. WIN: 5x2 min. Publik: 271