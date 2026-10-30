TV-pucken idag: Så spelas pojkarnas kvartsfinaler

Det har blivit dags för pojkarnas kvartsfinaler i klassiska TV-pucken. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Det blev dramatiskt värre när gruppspelet inför TV-puckens slutspel avgjordes tidigare i veckan. En av de stora skrällarna var att Småland, de två senaste årens vinnare av turneringen, inte tog sig vidare till slutspel från Grupp A. I stället knep Göteborg och Skåne platserna till kvartsfinalerna i Örnsköldsvik.

Grupp B bjöd också på en härlig överraskning då Västmanland blev herre på täppan efter en imponerande uppvisning av poängkungen Gustav Grundström från Surahammar. Det ledde västmanlänningarna förbi mer meriterade distrikt som Dalarna och Örebro och gör nu sitt första slutspel sedan 2018. Med till slutspelet följer också grupptvåan Värmland.

I Grupp C dominerade Stockholm som väntat efter att man slagit ihop sitt distrikt till ett lag efter att ha spelat med två lag i form av Nord och Syd senaste åren. De får sällskap av Uppland som gör sitt första slutspel sedan 2013 efter att ha klämt sig före Östergötland och Södermanland.

I den fjärde och sista gruppen, Grupp D, var Västerbotten i en klass för sig. Bakom dem tog sig Ångermanland vidare som värd för turneringen, vilket innebar att grupptvåan Medelpad missar slutspelet eftersom de var den sämsta tvåan i grupperna med sina sju poäng. Ångermanland gick därmed vidare trots att de slutade trea i gruppen.

Regler för TV-pucken 2026

Spelarna är i första hand födda 2011. Du representerar inte ditt klubblag utan ditt distrikt.

Matcherna spelas i 2x20 minuter. Vid oavgjort väntar förlängning och vid behov kan även straffar avgöra matchen.

Så spelas pojkarnas kvartsfinalerna i TV-pucken 2026

10:25 Västmanland – Uppland

12:10 Västerbotten – Skåne

15:15 Stockholm – Värmland

16:00 Göteborg – Ångermanland

Hur ser jag TV-puckens kvartsfinaler på TV?

SVT sänder från hela finalhelgen (29 oktober till 1 november) i Örnsköldsvik.

Så här sänder de idag, den 30 oktober:

10.20-13.40, SVT1/SVT Play, TV-pucken, kvartsfinaler (pojkar).

14.10-16.00, SVT1/SVT Play, TV-pucken, kvartsfinaler (pojkar).

16.00-18.00, Kunskapskanalen/SVT Play, TV-pucken, kvartsfinaler (pojkar)

Programledare: Dusan Umicevic.

Kommentatorer: Chris Härenstam och Peter Jonsson.

Expert: Jonas Andersson & Maria Rooth

Poängligan i TV-pucken 2026

Source: TV-PUCKEN Scoring Leaders @ Elite Prospects

Hur gick TV-pucken 2025?

På pojksidan har turneringen spelats sedan 1959. Där är Stockholm det mest framgångsrika distriktet, med 18 segrar. De två senaste åren har Småland vunnit. De har totalt vunnit vid sex tillfällen. Ifjol besegrade de Skåne i finalen med 4–1.