Säsongsdebuten är äntligen avklarad för Filip Gustavsson. Efter sin höftoperation i maj klev den svenske OS-målvakten in i AHL med Minnesota Wilds farmarlag Iowa Wild på ett så kallat "conditioning loan" för att skaka av sig rosten efter sin långa frånvaro.

28-åringen gjorde det med den äran.

I mötet med Anaheim Ducks farmarlag San Diego Gulls hjälpte han Wild till en 4–3-seger efter att man vänt underläge 1–3 till seger. Gustavsson räddade 29 av 32 skott under ordinarie matchtid och förlängning innan Jack Peart avgjorde tillställningen genom att överlista den tidigare SHL-keepern Damian Clara.

– Att se alla andra få spela hockey och ha roligt har varit frustrerande på sitt sätt. Och äntligen, äntligen får jag ge mig ut på isen och spela, sa Gustavsson i en intervju inför matchen.

Herman Träff överlistade Filip Gustavsson

Han fick se sig överlistad av landsmannen Herman Träff när denne gav San Diego ledningen med 3–1. Målet var den tidigare IK Oskarshamn-forwardens tredje i AHL för säsongen. Lucas Pettersson och Anton Wahlberg stod för assisten som gjorde det till ett helsvenskt mål.

Se målet i videospelaren!

Iowa kom dock ikapp och kvitterade via två snabba mål innan man avgjorde i förläningen.

Filip Gustavsson väntas nu ansluta till Minnesota Wild i San Jose under söndagen. Nästa fråga är då när han kommer att göra sin första NHL-start för säsongen. Jesper Wallstedt har fått dra ett tungt lass under Gustavssons frånvaro och gjorde under natten sin 22:a start på 25 matcher när Wild föll med 3–4 mot Vancouver Canucks efter straffar.