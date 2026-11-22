Elias Pettersson är skadad.

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Vancouver Canucks fick klara sig utan Elias Pettersson i mötet med Minnesota Wild. Den svenske stjärncentern saknades på grund av en överkroppsskada när Vancouver till slut vann med 4–3 efter straffläggning. Jake DeBrusk blev matchhjälte med det avgörande straffmålet.

Canucks bekräftade inför lördagens möte i Rogers Arena att Pettersson inte skulle komma till spel. Det är oklart när svensken ådrog sig skadan, eftersom han spelade över 22 minuter i torsdagens 1–5-förlust mot Seattle Kraken.

Det är oklart hur omfattande skadan är. Canucks har meddelat att han ska genomgå ytterligare undersökningar innan en tidslinje kan presenteras.

28-åringen ligger tvåa i Vancouvers interna poängliga med sex mål och 17 assist, totalt 23 poäng, på 24 matcher. Han har fått en betydligt bättre start på säsongen efter en tung fjolårssäsong, då han producerade 51 poäng (15+36) på 74 matcher.

Utöver det offensiva bidraget har Pettersson även utmärkt sig defensivt. Med 32 blockerade skott är han den forward i hela NHL som har täckt flest skott den här säsongen.

Quinn Hughes missade återkomsten

Mötet med Minnesota innebar också ett tänkt återseende för Quinn Hughes i Rogers Arena. Den tidigare Vancouver-kaptenen trejdades till Wild i en uppmärksammad affär för elva månader sedan.

Men någon återkomst på isen blev det inte för backstjärnan. Hughes missade matchen på grund av skada och kommer heller inte till spel i Wilds kommande möte med San Jose Sharks. Svenske backen Viking Gustafsson Nyberg kallades under lördagen upp från farmarlaget Iowa Wild i AHL för att fylla backsidan. Han spelade emellertid inte mot Canucks.

Vancouver kom till matchen efter en bortaturné där laget lyckats ta två ovanliga raka segrar mot Vegas Golden Knights och Utah Mammoth, innan det blev förlust mot Seattle. Segern mot Minnesota var bara lagets andra på elva hemmamatcher den här säsongen. Förra säsongen vann Canucks endast nio av sina 41 hemmamatcher.

Efter segern riktar Vancouver nu blickarna mot söndagens möte med Chicago Blackhawks. Där får motståndarna i sin tur klara sig utan stjärncentern Connor Bedard, som drabbats av en axelskada i samband med en tekning tidigare i veckan och som kommer att opereras i början av kommande vecka .