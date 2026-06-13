Guldhjältens rättigheter trejdade – två dagar innan deadline

Oliver Okuliars NHL-rättigheter har trejdats till Pittsburgh. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

– Jag har inte pratat med något NHL-lag på hela säsongen. Jag har ett kontrakt här nästa säsong och om inte Erik (Forssell, general manager) bryter mitt kontrakt så spelar jag här. Och förhoppningsvis upprepar vi detta.

Så lät det när Oliver Okuliar intervjuades av Folkbladet i början av maj.

Då fanns det ingenting som tydde på att den slovakiske forwarden skulle lämna Västerbotten, där han vann SM-guld med Skellefteå AIK under våren.

På lördagen förändrades dock förutsättningarna. Två dagar innan deadlinen för SHL-spelare att sajna NHL-kontrakt kommer beskedet att Pittsburgh Penguins förvärvat rättigheterna till 26-åringen. Detta i en bytesaffär med Florida Panthers som skickar den finske backen Emil Pieniniemi i motsatt riktning.

Oliver Okuliar slutade två i SM-slutspelets poängliga

Oliver Okuliar hade en riktigt fin första säsong i SHL. Han stod för 29 poäng (15+14) på 46 matcher i grundserien, efter att ha anslutit från Florida Panthers farmarlag Charlotte Checkers förra året. Okuliar höjde sig ytterligare en nivå i slutspelet där hans 13 poäng (6+7) på 15 matcher gjorde att han slutade tvåa i slutspelets poängliga bakom Oscar Lindberg.

Utöver SHL-framgångarna ingick han i Slovakiens OS-lag, som slutade fyra vid vinterspelen i Milano, och VM-laget som missade slutspel i Schweiz.

I OS bidrog han med 1+1 på sex matcher. I VM var han sedan en av slovakernas poängbästa spelare med fem poäng (2+3) på sju matcher.