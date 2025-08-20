HV71: Stor analys – betyg på alla spelare
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: HV71.
- En spelare får högsta betyg.
- Siffrorna som visar målvakternas kontraster.
- Hyllar satsningen på backsidan.
- ”Där finns risken att man gått i samma fotspår.
- Han blir poängkung.
- Upp till bevis nu.
- ”Många år sedan man tog dem på allvar – förstår klubben det?”
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar de i tabellen.
HV71 inleder säsongen med en match mot Örebro, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela HV71:s spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
Den här artikeln handlar om:
