HV71: Stor analys – betyg på alla spelare

Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: HV71.

En spelare får högsta betyg.

Siffrorna som visar målvakternas kontraster.

Hyllar satsningen på backsidan.

”Där finns risken att man gått i samma fotspår.

Han blir poängkung.

Upp till bevis nu.

”Många år sedan man tog dem på allvar – förstår klubben det?”

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Där hamnar de i tabellen.

HV71 inleder säsongen med en match mot Örebro, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela HV71:s spelschema.

Läs mer: Här hittar du analysen av Djurgården.

Läs mer: Här hittar du analysen av Växjö.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå