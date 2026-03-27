STOR GENOMGÅNG: Alla poängkungar i SHL:s historia

Serien ”SHL 50 år” rullar vidare. I dag tittar Ronnie Rönnkvist närmare på alla poängkungar i SHL och Elitseriens historia.

ELITSERIEN/SHL fyller 50 år.

Första matcherna i dåvarande elitserien spelades 5 oktober 1975. Då hade serien tio lag. Mycket har hänt sedan dess och idag står vi med 14 lag i vår högsta serie. Åren innan elitseriens intåg var grundserien uppdelad i ett norr och söder med totalt 16 lag. Därefter spelades ett SM-slutspel och en nedflyttningsserie i just serieform. Dock inte säsongen 1974/75.

Man ville höja nivån på hockeyn i vår högsta serie eftersom det varit väldigt ojämnt mellan dom 16 lagen. Publiken valde att stanna hemma då vissa av matcherna kändes avgjorda i förtid samtidigt som ekonomin blev viktigare och viktigare för klubbarna. Säsongen 1974/75 gjordes så en rak serie med 16 lag där topp fyra gick till slutspel, lag fem till åtta blev klara för elitserien medan lag nio och tio och fick kvala till elitserien. Lag elva till 16 åkte helt enkelt ner i det som då skulle komma att heta Division 1.

Hockeysverige.se vill bjuda er på nostalgi från elitserien/SHL:s 50 år. Varannan vecka en artikel om just säsongen 1975/76 och den andra veckan nedslag i olika händelser genom ligans 50-åriga historia.

Mycket nöje.

Del 1: Historien bakom elitseriens födelse

Del 2: Skellefteå AIK:s osannolika SM-guld 1978

Del 3: Råskinn och poängkungar – Elitseriens första importer

Del 4: Historien om Tommy Sandlin – ”Hockeyprofessorn”

Del 5: De meningslösa bronsmatcherna

Del 6: AIK:s senaste storhetstid

Del 7: När ”Mr. Magic” slog igenom med dunder och brak

Del 8: Djurgårdens historiska gulddynasti

Del 9: Mikrofonskandalen – när rivaliteten mellan Leksand och Brynäs nådde sin kulmen

Del 10: Så blev Färjestad en maktfaktor i svensk hockey

Del 11: Elitserielagens första målvakter

Del 12: När Percy Nilsson vände upp och ned på svensk hockey

Del 13: Tre Kronor tackade nej till OS

Del 14: Håkan Loobs omöjliga rekord

Del 15: Polisen fick ingripa mot SSK-backen

Del 16: MoDos gyllene generation

Del 17: De två första klubbarna att åka ur Elitserien

Del 18: Växjös historiska resa