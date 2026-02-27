SHL 50 år: Polisen fick ingripa mot SSK-backen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

SHL fyller 50 år.

Varannan vecka bjuder vi på en artikel om säsongen 1975/76.

Nu är det dags för Sverker Torstensson att berätta om när polisen ingrep mot SSK-backen.

Mitt under en match.

– Då kom polisen och vakterna springande, berättar han för Hockeysverige.se.

ELITSERIEN/SHL fyller 50 år.



Första matcherna i dåvarande elitserien spelades 5 oktober 1975. Då hade serien tio lag. Mycket har hänt sedan dess och idag står vi med 14 lag i vår högsta serie. Åren innan elitseriens intåg var grundserien uppdelad i ett norr och söder med totalt 16 lag. Därefter spelades ett SM-slutspel och en nedflyttningsserie i just serieform. Dock inte säsongen 1974/75.



Man ville höja nivån på hockeyn i vår högsta serie eftersom det varit väldigt ojämnt mellan dom 16 lagen. Publiken valde att stanna hemma då vissa av matcherna kändes avgjorda i förtid samtidigt som ekonomin blev viktigare och viktigare för klubbarna. Säsongen 1974/75 gjordes så en rak serie med 16 lag där topp fyra gick till slutspel, lag fem till åtta blev klara för elitserien medan lag nio och tio och fick kvala till elitserien. Lag elva till 16 åkte helt enkelt ner i det som då skulle komma att heta Division 1.



Hockeysverige.se vill bjuda er på nostalgi från elitserien/SHL:s 50 år. Varannan vecka en artikel om just säsongen 1975/76 och den andra veckan nedslag i olika händelser genom ligans 50-åriga historia.



Mycket nöje.

Del 1: Historien bakom elitseriens födelse

Del 2: Skellefteå AIK:s osannolika SM-guld 1978

Del 3: Råskinn och poängkungar – Elitseriens första importer

Del 4: Historien om Tommy Sandlin – ”Hockeyprofessorn”

Del 5: De meningslösa bronsmatcherna

Del 6: AIK:s senaste storhetstid

Del 7: När ”Mr. Magic” slog igenom med dunder och brak

Del 8: Djurgårdens historiska gulddynasti

Del 9: Mikrofonskandalen – när rivaliteten mellan Leksand och Brynäs nådde sin kulmen

Del 10: Så blev Färjestad en maktfaktor i svensk hockey

Del 11: Elitserielagens första målvakter

Del 12: När Percy Nilsson vände upp och ned på svensk hockey

Del 13: Tre Kronor tackade nej till OS

Del 14: Håkan Loobs omöjliga rekord

DEL 15 – Polisingripandet mot Torstensson

Säsongen 1975/76, närmare bestämt den 13:e november, uppstod kalabalik i Gavlerinken. Det gick så lång att polisen var tvungen att ingripa mot en spelare, Södertäljes Sverker Torstensson. Den hetlevrade skåningen hade av domarduon, Olle Karlsson och Rikard Gradin, fått två plus två plus tio minuters utvisning. Torstensson vägrade lämna isen och fick till slut eskorteras till utvisningsbåset av sina lagkamrater och väl där…



Okej, vi stannar till där och lyssnar med Sverker Torstensson själv om vad som hände.

– Innan Södertälje hade jag spelat i Nybro i det som hette gamla allsvenskan. Då mötte vi Södertälje på deras månskensrink. Kjell Svensson stod i mål. Jag spelade center på den tiden och gjorde mål på honom, berättar Sverker Torstensson och fortsätter:

– Jag var lite full i fan samtidigt som jag visste att han varit i landslaget. Efter att jag gjort mål på Kjell åkte jag fram till honom och sa ”försök ta någon puck”. Han blev förbannad och påstår själv att det här var något han inte glömde i första taget.

Den tuffa skåningen Torstensson i spel för SSK.

Foto: Arkiv

– Det gick ganska bra för mig i Nybro, men först tog dom ”Böna” (Björn Johansson) till Södertälje och efter det tog SSK även dit mig.

”Borde ha hejdat mig lite”

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare vid den här tiden?

– Aggressiv. Jag var långt före min tid, men framför allt spelade jag en fysisk hockey, vilket jag gillade. Dessutom var jag stark av naturen. Bra tränad. Alldeles för bra tränad eftersom jag fick mycket skit för att jag var starkare än mina konkurrenter i närkamperna och då fick jag också mycket utvisningar.

– Jag tog utvisningar alldeles för lätt och med facit i hand borde jag ha hejdat mig lite. Samtidigt tyckte jag att det var kul att spela fysiskt.

I det lag Södertälje ställde upp med första elitseriesäsongen, 1975/76, hittar vi förutom Sverker Torstensson bland annat även Glenn Johansson, Mats Waltin, Dick Yderström, Dan Landegren, Arne Carlsson, Stig-Göran ”Stisse” Johansson, Milt Black, Kjell-Arne Vikström med flera.

– Ett kanonlag och underbart gäng med så fina människor. Glenn, vilken fin hockeyspelare han var. Den bästa spelare jag sett när han hade pucken. Vilka handleder. Herregud alltså…

– Anders Eldebrink, som kom efter mig till Södertälje, gjorde en fantastisk karriär. Det kan han mycket tacka Glenn för eftersom han spelade fram honom hela tiden. Dessutom hade Anders ett bra skott.

Kanonlag, så kallar Torstensson sitt SSK.

Foto: Arkiv

Ropen mot läktaren

Redan på försäsongen 1975/76 drog Sverker Torstensson på sig ett matchstraff i Gavlerinken, men i tolfte omgången skulle det bli ännu hetare då Brynäs tog emot SSK.

– Vad som hände där? (skratt). Jag tacklade ”Lill-Janne” Eriksson så han fick en smäll. Han och hela Brynäslaget gnällde som fan. Då blev jag ursinnig.

– Spelet gick lite till och jag brände på några killar ytterligare, vilket skapade en stor kalabalik. Då kom domaren och sa ”Du måste ut härifrån”. Jag blev förbannad eftersom jag tyckte att det var dom jävlarna som inte kunde stå på sina skridskor.

– I alla fall åkte jag ut. När jag satt i utvisningsbåset var det någon som kastade ner en massa skit på mig. På den tiden var det en liten lucka man kunde öppna från utvisningsbåset.

– Jag öppnade luckan och gick upp på läktaren och sa ”era jävla masjävlar”. Då var det en som sa ”Vet du inte att du är i Gästrikland?” Då kunde jag knappt hålla mig för skratt, men dom där bakom i publiken var ganska tysta eftersom jag stod där med klubban i högsta hugg. Hela den sektionen tystnade direkt.

Hade otalt med Stig Salming: ”Toppenkille”

– Då kom polisen och vakterna springande. Dessutom vår lagledare, Sonny Danielsson, en liten och kraftig man. När han kom fram var han så andfådd att han inte kunde säga att jag skulle lugna ner mig. Han stod bara där flåsade, så jag frågade ”Vad vill du?”

– Jag fick matchstraff, men det ville jag inte ta eller acceptera riktigt. Jag tror att jag ändå fick sitta kvar i avbytarbåset, om jag minns rätt, men då var jag samtidigt förbannad och skällde på allt och alla.

Det slutade inte där utan problemen fortsatte efter matchen.

– Vi hade ett helvete att komma hem eftersom deras ståplatsgäng gick till attack mot vår buss. Det blev ett jäkla liv och vi tyckte att Brynäs kunde hålla rätt på sina supportrar.

– Dessutom var min fru, Lotta, där höggravid och satt på läktaren. Då var det någon bredvid henne som sa ”Stackars den jäveln som är gift med den idioten”. Då svarade Lotta ”Det är min man”, skrattar Sverker Torstensson.

– Efter den här matchen blev det ett jäkla liv varje gång jag kom till Gävle. Jag hade mycket otalt med framför allt Stig Salming. Jag mötte även Börje någon gång innan han stack över. Vid sidan om är Stig en toppenkille.

”Var kul att göra lite show av det”

Hade du flera vändor där du var upp på läktaren och röjde?

– Nej, men jag tyckte det var kul att göra lite show av det. Jag minns en gång då vi var i Karlskoga och jag rök ihop med deras kanadensare, Danny Malone.

Här sänker Sverker en Djurgårdsspelare.

Foto: Arkiv

– Han hade en katt som maskot och som gick på sargkanten under uppvärmningen. Det var kallt som i helvete i stenhård is utomhus i Karlskoga. Jag åkte förbi och smällde ner katten så den åkte ut i en snödriva. Då blev det ett jäkla liv.

– Dessutom glömde jag ta av mig skydden när jag skulle ut på isen så jag sprattlade där som Bambi. Det här tyckte publiken var kul, avslutar Sverker Torstensson som numera bor i utanför Jonstorp och jobbar som bonde.

Vi ska väl också lägga till att SSK valde att stänga av Sverker Torstensson i två veckor i början av januari eftersom klubbledningen tyckte att han dragit på sig för många utvisningsminuter.

I nästa del minns vi tillbaka på MoDo:s gyllene generation.