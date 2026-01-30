SHL 50 år: Elitserielagens första målvakter

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är 50 år sedan elitserien föddes. I en artikelserie ser hockeysverige.se’s Ronnie Rönnkvist tillbaka på premiärsäsongen 1975/76. I den elfte artikeln blir det en återblick och insyn i vilka som blev SHL:s första målvakter.



ELITSERIEN/SHL fyller 50 år.



Första matcherna i dåvarande elitserien spelades 5 oktober 1975. Då hade serien tio lag. Mycket har hänt sedan dess och idag står vi med 14 lag i vår högsta serie. Åren innan elitseriens intåg var grundserien uppdelad i ett norr och söder med totalt 16 lag. Därefter spelades ett SM-slutspel och en nedflyttningsserie i just serieform. Dock inte säsongen 1974/75.



Man ville höja nivån på hockeyn i vår högsta serie eftersom det varit väldigt ojämnt mellan de 16 lagen. Publiken valde att stanna hemma då vissa av matcherna kändes avgjorda i förtid samtidigt som ekonomin blev viktigare och viktigare för klubbarna. Säsongen 1974/75 gjordes så en rak serie med 16 lag där topp fyra gick till slutspel, lag fem till åtta blev klara för elitserien medan lag nio och tio och fick kvala till elitserien. Lag elva till 16 åkte helt enkelt ner i det som då skulle komma att heta Division 1.



Hockeysverige.se vill bjuda er på nostalgi från elitserien/SHL:s 50 år. Varannan vecka en artikel om just säsongen 1975/76 och den andra veckan nedslag i olika händelser genom ligans 50-åriga historia.



