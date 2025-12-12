”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Elitserien och SHL har sett en strid ström profilstarka och duktiga tränare passera genom åren. Men få har gjort ett lika stort avtryck på hockeyn i Sverige som Tommy Sandlin, ”Hockeyprofessorn” kallad. I nostalgiserien ”SHL 50 år” ser Ronnie Rönnkvist tillbaka på en remarkabel tränarkarriär som bland annat innefattade sju SM-guld och ett VM-guld.

Vände underläge i SM-final – med hjälp av en historia om samurajer

”Salt och peppar” bakom VM-guldet i Wien 1987

Skadad tränare öppnade dörren till Brynäs A-lag

Blev tränare åt barndomskamraterna

Ikonen klippte medlemskortet – när Sandlin fick sparken

Dotterns minne: ”Han blev som en livsmentor för spelarna”

Elitserien/SHL fyller 50 år.



Första matcherna i dåvarande elitserien spelades 5 oktober 1975. Då hade serien tio lag. Mycket har hänt sedan dess och idag står vi med 14 lag i vår högsta serie. Åren innan elitseriens intåg var grundserien uppdelad i ett norr och söder med totalt 16 lag. Därefter spelades ett SM-slutspel och en nedflyttningsserie i just serieform. Dock inte säsongen 1974/75.



Man ville höja nivån på hockeyn i vår högsta serie eftersom det varit väldigt ojämnt mellan dom 16 lagen. Publiken valde att stanna hemma då vissa av matcherna kändes avgjorda i förtid samtidigt som ekonomin blev viktigare och viktigare för klubbarna. Säsongen 1974/75 gjordes så en rak serie med 16 lag där topp fyra gick till slutspel, lag fem till åtta blev klara för elitserien medan lag nio och tio och fick kvala till elitserien. Lag elva till 16 åkte helt enkelt ner i det som då skulle komma att heta Division 1.



Hockeysverige.se vill bjuda er på nostalgi från elitserien/SHL:s 50 år. Varannan vecka en artikel om just säsongen 1975/76 och den andra veckan nedslag i olika händelser genom ligans 50-åriga historia.



Mycket nöje!

