Seger igen för Vegas – efter drama mot Carolina

Seger för Vegas med 5–4 efter förlängning

Mitch Marner gjorde tre mål för Vegas

Shea Theodore avgjorde för Vegas

Vegas har tagit ett grepp mot Carolina, efter seger på hemmaplan med 5–4 (0–0, 4–0, 0–4, 1–0) efter förlängning i den tredje Stanley Cup-finalen. Vegas leder nu matchserien med 2-1.

Mitch Marner sköt tre mål i den tredje Stanley Cup-finalen mellan Vegas och Carolina. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Segermålet för Vegas stod Shea Theodore för 5.38 in i förlängningen.

Mitch Marner gjorde tre mål för Vegas

Vegas stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 6.26.

Carolina reducerade och kvitterade till 4–4 i tredje perioden. Det sista målet kom med 1.42 kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget Vegas blev Shea Theodore som 5.38 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet på pass av Brayden McNabb och Brett Howden.

Mitch Marner gjorde tre mål för Vegas och ett målgivande pass.

Nästa match spelas på onsdag 02.00.

Vegas–Carolina 5–4 (0–0, 4–0, 0–4, 1–0)

Stanley Cup, final herr

Andra perioden: 1–0 (30.26) Tomas Hertl (Jack Eichel, Mitch Marner), 2–0 (30.42) Mitch Marner (William Karlsson, Shea Theodore), 3–0 (34.32) Mitch Marner (Brayden McNabb), 4–0 (36.52) Mitch Marner (Tomas Hertl).

Tredje perioden: 4–1 (47.03) Jordan Martinook (Seth Jarvis, Logan Stankoven), 4–2 (47.29) Taylor Hall (Sebastian Aho, Jackson Blake), 4–3 (47.42) Jordan Staal (Jaccob Slavin, Eric Robinson), 4–4 (58.18) Andrej Svetjnikov (Jordan Staal, Sebastian Aho).

Förlängning: 5–4 (65.38) Shea Theodore (Brayden McNabb, Brett Howden).

Utvisningar, Vegas: 2×2 min. Carolina: 2×2 min.

Ställning i serien: Vegas–Carolina 2–1 (bäst av 7)

Nästa match:

10 juni, 02.00, Vegas–Carolina