Rivaliteten mellan Leksand och Brynäs sträcker sig långt tillbaka i tiden. Men aldrig har den varit så infekterad och upptrissad som 1975, då en bisarr historia utspelade sig under en match mellan lagen. Här är berättelsen om hur en kvällstidning satte mikrofon på Leksandsspelare för ett reportage – och hur Brynäs vände det till en skandal.

Det bortdömda SM-guldmålet – ett startskott för hetsen

Satte mikrofon och radiosändare på spelare

Tommy Sandlins sluga plan: ”Deras lag slapp mikrofon”

”Jag fick rejält med stryk i den matchen”

Hotades med sex års fängelse

”Var nära att tacka nej till VM eftersom jag inte tyckte speciellt bra om Brynäs”

Elitserien/SHL fyller 50 år!



Första matcherna i dåvarande elitserien spelades 5 oktober 1975. Då hade serien tio lag. Mycket har hänt sedan dess och idag står vi med 14 lag i vår högsta serie. Åren innan elitseriens intåg var grundserien uppdelad i ett norr och söder med totalt 16 lag. Därefter spelades ett SM-slutspel och en nedflyttningsserie i just serieform. Dock inte säsongen 1974/75.



Man ville höja nivån på hockeyn i vår högsta serie eftersom det varit väldigt ojämnt mellan dom 16 lagen. Publiken valde att stanna hemma då vissa av matcherna kändes avgjorda i förtid samtidigt som ekonomin blev viktigare och viktigare för klubbarna. Säsongen 1974/75 gjordes så en rak serie med 16 lag där topp fyra gick till slutspel, lag fem till åtta blev klara för elitserien medan lag nio och tio och fick kvala till elitserien. Lag elva till 16 åkte helt enkelt ner i det som då skulle komma att heta Division 1.



Hockeysverige.se vill bjuda er på nostalgi från elitserien/SHL:s 50 år. Varannan vecka en artikel om just säsongen 1975/76 och den andra veckan nedslag i olika händelser genom ligans 50-åriga historia.



Mycket nöje!

