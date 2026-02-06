”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Få personer inom svensk hockey har skapat lika mycket uppståndelse som Percy Nilsson. När byggmästaren tog över Malmö och gjorde klubben till en maktfaktor vände han också upp och ned på svensk ishockey. I artikelserien SHL 50 år får ni här ta del av Ronnie Rönnkvists historia om hur den kanske enskilt största hockeysatsningen i Sverige blev av.

Tröttnade på division 1 – och öppnade plånboken

Värvade 22 toppspelare mellan 1988 och 1991

Retade gallfeber på svenska hockeyledare: ”Kriminella handlingar”

Värvningskuppen i Karlstad: ”Vem är Pekka?”

”Kaffe!? Här dricker vi bier!”

Notan för satsningen: 18 miljoner kronor

Hyllningen: ”Givmild som få”

Därför valde Percy Nilsson hockey: ”Utmaning med politiker”

I år är det 50 år sedan elitserien hade premiär i svensk ishockey.

Första matcherna i dåvarande elitserien spelades 5 oktober 1975. Då hade serien tio lag. Mycket har hänt sedan dess och i dag står vi med 14 lag i vår högsta serie.

Åren innan elitseriens intåg var grundserien uppdelad i ett norr och söder med totalt 16 lag. Därefter spelades ett SM-slutspel och en nedflyttningsserie i just serieform – dock inte säsongen 1974/75.

Man ville höja nivån på hockeyn i vår högsta serie eftersom det hade varit väldigt ojämnt mellan de 16 lagen. Publiken valde att stanna hemma då vissa av matcherna kändes avgjorda på förhand samtidigt som ekonomin blev viktigare och viktigare för klubbarna.

Säsongen 1974/75 gjordes därför en rak serie med 16 lag där topp fyra gick till slutspel, lag fem till åtta blev klara för elitserien medan lag nio och tio fick kvala för att hålla sig kvar i elitserien. Lag elva till 16 åkte helt enkelt ned i det som då skulle komma att heta Division 1.

Hockeysverige.se vill bjuda er på nostalgi från elitserien/SHL:s 50 år. Varannan vecka blir det en artikel om just premiärsäsongen 1975/76 och den andra veckan nedslag i olika händelser genom ligans 50-åriga historia.

Mycket nöje!

