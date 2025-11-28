”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Inför säsongen 1977/78 hade aldrig ett lag från norra Sverige vunnit SM-guld. Det ändrade Skellefteå AIK på med en magisk säsong där allt föll på plats för västerbottningarna. I artikelserien om SHL:s historia tittar Ronnie Rönnkvist tillbaka på Skellefteå AIK:s osannolika SM-guld 1978, framdrivet av superkedjan med Hardy Nilsson, Martin Karlsson och Per Johansson.

Saknade målvakter – bara veckor innan seriestarten

Nödlösningar mellan stolparna och på tränarbänken

En karaktärsbyggande vändning i premiären

Hardy Nilssons dominanta säsong

Heta mötet med Färjestad: ”En parodi på hockey”

Krossen: ”Maken till utskåpning har jag inte varit med om”

Ryktet: Förbundsfolket vill inte se Skellefteå vinna.

Finaldramat – avgjorde på neutral is

Black Week på Hockeysverige Plus! Ta del av allt vårt exklusiva material på hockeysverige.se i ett helt år för bara 399 kronor (Ord.pris 659 kr).

Elitserien/SHL fyller 50 år.



Första matcherna i dåvarande elitserien spelades 5 oktober 1975. Då hade serien tio lag. Mycket har hänt sedan dess och idag står vi med 14 lag i vår högsta serie. Åren innan elitseriens intåg var grundserien uppdelad i ett norr och söder med totalt 16 lag. Därefter spelades ett SM-slutspel och en nedflyttningsserie i just serieform. Dock inte säsongen 1974/75.



Man ville höja nivån på hockeyn i vår högsta serie eftersom det varit väldigt ojämnt mellan dom 16 lagen. Publiken valde att stanna hemma då vissa av matcherna kändes avgjorda i förtid samtidigt som ekonomin blev viktigare och viktigare för klubbarna. Säsongen 1974/75 gjordes så en rak serie med 16 lag där topp fyra gick till slutspel, lag fem till åtta blev klara för elitserien medan lag nio och tio och fick kvala till elitserien. Lag elva till 16 åkte helt enkelt ner i det som då skulle komma att heta Division 1.



Hockeysverige.se vill bjuda er på nostalgi från elitserien/SHL:s 50 år. Varannan vecka en artikel om just säsongen 1975/76 och den andra veckan nedslag i olika händelser genom ligans 50-åriga historia.



Mycket nöje!

Del 1: Historien bakom elitseriens födelse