Avgör galna rysaren – leder Stanley Cup-finalen

Vegas Golden Knights ledde med 4-0 men tappade till 4-4 efter en galen upphämtning av Carolina Hurricanes.

Sedan klev Shea Theodore fram och avgjorde den tredje finalmatchen i den femte perioden.

Shea Theodore avgjorde match tre för Vegas Golden Knights i Stanley Cup-finalen.

Det har varit en oerhört rafflande Stanley Cup-final så här långt.

Vegas vann match ett i Raleigh med 5-4 innan Carolina kvitterade serien sedan de vunnit med 4-3 efter förlängning senast.

Nu vände serien till Las Vegas för match tre och serien fortsatte då att vara otroligt oförutsägbar och händelserik.

Mitch Marner historisk – tidernas snabbaste hattrick

Det blev mållöst i den första perioden men Vegas kom sedan ut starkt i början av den andra perioden. De fick också två mål av Mark Stone och Jack Eichel bortdömda. Stones mål dömdes bort på grund av offside medan Eichels kasse plockades bort efter en målvaktsinterference. Carolinas tränare Rod Brind’Amour utmanade båda målen och fick rätt båda gångerna. Det är första gången någonsin i en Stanley Cup-final som ”coaches challenge” används flera gånger i samma match.

Vegas fortsatte sedan sin anstormning och fick till slut sitt ledningsmål efter halva perioden när Tomas Hertl gav hemmalaget ledningen. Mitch Marner assisterade till målet och klev sedan själv in i handlingarna på allvar. Marner sköt nämligen tre mål för att fullborda ett äkta hattrick när Vegas gick upp till en 4-0-ledning. Marners tre mål är det snabbaste hattricket i en Stanley Cup-final genom tiderna. Hans tre mål kom inom loppet av bara 6:10 minuter. William Karlsson spelade fram till ett av Marners mål.

4-0 till Vegas inför sista perioden och det såg med andra ord inte ut att bli lika dramatiskt som i tidigare finalmatcher. Carolina hade dock andra planer. De bytte ut målvakten Frederik Andersen till starten av tredje perioden och inledde sedan sin jakt. En bit in i perioden kom också målen som på rad. Hurricanes fick in ett första reduceringsmål och sedan small det två gånger till på kort tid. Carolina gjorde tre mål på bara 39 (!) sekunder för att gå från 4-0 till 4-3. Inget lag har någonsin gjort tre mål på så kort tid innan i en Stanley Cup-final.

Shea Theodore avgör för Vegas – med turmål

När Carolina Hurricanes fick spela powerplay i slutet av tredje perioden kom också kvitteringen. Det var Andrej Svetjnikov som skickade in 4-4 med mindre än två minuter kvar att spela. Därmed gick Stanley Cup-finalen till förlängning för andra matchen i rad. Det blev sedan inte heller några mål i den fjärde perioden utan det skulle krävas en femte period för att få fram ett avgörande.

Där dröjde det 5:38 minuter innan segermålet kom. Vegas-backen Shea Theodore sköt ett skott som gick utanför målet men pucken studsar tillbaka och träffar målvakten Brandon Bussi i ryggen och går in i målet. Vegas Golden Knights vinner därmed match tre sedan ett riktigt turmål avgjort efter över 85 minuters ishockey.

– I det läget av förlängningen försöker man bara få in puckar mot mål och hoppas på en studs. Som tur var fick vi en, säger Theodore om sitt avgörande.

Vegas leder nu serien med 2-1 i matcher och har chansen att skaffa sig matchboll vid seger i nästa match. Match fyra i finalen spelas i Las Vegas under natten mellan tisdag och onsdag.

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5–4 2OT (0-0,4-0,0-4,0-0,1-0)

Vegas: Mitch Marner 3 (10), Tomas Hertl (5), Shea Theodore (6).

Carolina: Jordan Martinook (2), Taylor Hall (6), Jordan Staal (5), Andrej Svetjnikov (4).

Vegas Golden Knights leder Stanley Cup-finalen med 2-1 i matcher.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects