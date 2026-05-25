Aku Räty har gjort stor succé hemma i Finland.

Nu får 24-åringen en ny chans i NHL och skriver på för Edmonton Oilers.

Aku Räty skriver ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers inför nästa säsong.

2019 valdes Aku Räty av Arizona Coyotes i femte rundan av NHL-draften. Han spelade flera säsonger hemma i Finland och fick sedan sitt genombrott för Ilves säsongen 2022/23 med 42 poäng på 53 matcher. Det ledde till att Räty skrev på sitt första NHL-kontrakt med Arizona 2023.

Han stod sedan för en stark säsong i AHL och kallades upp och fick göra NHL-debut med Arizona Coyotes i april 2024, där han noterades för en assist direkt mot Edmonton Oilers. Efter att Arizona Coyotes flyttades och blev Utah Mammoth fastnade dock Räty i farmarligan och trejdades även till Chicago Blackhawks där han också endast fick spela i AHL.

Förra året valde Aku Räty därför att flytta hem till Finland igen efter två år i Nordamerika. Det blev ett succédrag. Räty skrev på för moderklubben Kärpät och var en av de allra bästa spelarna i Liiga. Han gjorde 20 mål och 57 poäng på 51 matcher vilket gjorde att han kom sjua i poängligan samt hade femte bäst poängsnitt av alla spelare.

Aku Räty skadades mot Tre Kronor – missar Hockey-VM

Aku Räty skrev på ett tvåårskontrakt med Kärpät när han vände hem men efter succén står det nu klart att Räty lämnar klubben igen. Under måndagskvällen meddelar Edmonton Oilers att de skriver ett tvåvägskontrakt med Räty som gäller över den kommande säsongen, 2026/27. Han gör därmed sin lillebror sällskap i Kanada. Ett år yngre Aatu Räty spelar nämligen för Vancouver Canucks där han noterades för 14 poäng på 66 matcher i NHL under årets säsong.

The #Oilers have signed forward Aku Raty to a one-year, two-way contract with an AAV of $850,000. https://t.co/FhzkKzdm1Z — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) May 25, 2026

Aatu Räty gör just nu också succé för Finland i Hockey-VM med 3+3 på sex matcher vilket gör att han är tvåa i interna poängligan. Aku Räty skulle egentligen också ha spelat Hockey-VM för Finland men han skadades i VM-genrepet mot Tre Kronor i Beijer Hockey Games efter en tackling av Robert Hägg. Aku Räty fick kliva av efter tacklingen och skadan innebar också att han missar VM i Schweiz.

