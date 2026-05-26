Carolina tog ny seger i serien mot Montreal

Carolina vann med 3–2 efter förlängning

Andrej Svetjnikov matchvinnare för Carolina

Andra raka segern för Carolina

Carolina har nu greppet om serien mot Montreal i Stanley Cup semifinal herr, efter vinst borta med 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0) efter förlängning. Därmed leder Carolina matchserien med 2-1.

Andrej Svetjnikov slog till 15.00 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Montreal nästa för Carolina

Carolina tog ledningen i första perioden genom Shayne Gostisbehere.

Montreal gjorde 1–1 genom Mike Matheson med 4.32 kvar att spela.

Carolina tog ledningen på nytt genom Taylor Hall på pass av K’Andre Miller och Jackson Blake efter 16.22 i matchen.

Efter 4.43 i andra perioden slog Lane Hutson till framspelad av Cole Caufield och Jakub Dobes och kvitterade för Montreal.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Lagen möts igen på torsdag 02.00.

Montreal–Carolina 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1)

Stanley Cup semifinal herr

Första perioden: 0–1 (8.24) Shayne Gostisbehere (Mark Jankowski, Eric Robinson), 1–1 (15.28) Mike Matheson (Ivan Demidov, Jake Evans), 1–2 (16.22) Taylor Hall (K’Andre Miller, Jackson Blake).

Andra perioden: 2–2 (24.43) Lane Hutson (Cole Caufield, Jakub Dobes).

Förlängning: 2–3 (75.00) Andrej Svetjnikov.

Utvisningar, Montreal: 4×2 min. Carolina: 3×2 min.

Ställning i serien: Montreal–Carolina 1–2 (bäst av 7)

Nästa match:

28 maj, 02.00, Montreal–Carolina