Rögle: Spelarna att förlänga med – och släppa

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.

Idag: Rögle.

Målvaktsparet splittas – så borde Rögle tänka.

Var nära Rögle inför säsongen – gör de nytt försök nu?

Kan AHL-backen återvända?

Allsvenska backen som kan bli ett fynd.

Jättetalangen Rögle borde satsa på.

Stjärnan kan lämna – hur ska han ersättas?

Rivalernas forwards som borde intressera Rögle.

Så många behöver Rögle värva.

Så kan de ställa upp.

Läs också: Genomgången av Brynäs inför 26/27

Läs också: Genomgången av Färjestad inför 26/27

Läs också: Genomgången av Luleå inför 26/27.

Läs också: Genomgången av Djurgården inför 26/27.

Läs också: Genomgången av Rögles U18-lag.

Målvakter

Kontrakt:

Arvid Holm (26/27)

Utgående:

Christoffer Rifalk

Kommentar: Efter sju år tar en era slut i Röglekassen. Christoffer Rifalk kommer tacka för sig och ska enligt uppgifter vara klar för spel i Finland. Rifalk har i sina bästa stunder hållit hög klass – och lyckligtvis nog har de bästa stunderna ofta kommit när det gällt som mest. Så har det varit ända sedan hans tid i Oskarshamn. Men i grundserien har målvakten haft svårt att hålla en hög nivå under längre perioder. Så är det stabilitet Rögle vill åt nu, då går det säkerligen att hitta en målvakt som kan ersätta Rifalk men till en billigare peng.

Efter förra säsongen var det intensiva NHL-rykten kring Arvid Holm, men dessa har inte funnits på samma sätt den här säsongen. Känslan är att NHL-tåget har gått nu, för 27-åringen. Dels på grund av åldern, men också för att han helt enkelt inte varit lika bra som ifjol då han var SHL:s bästa målvakt tillsammans med Tim Juel.

Så, allt pekar på att Holm blir kvar i Rögle ett år till och då har man en förstemålvakt att bygga runt.