Noel Skarby, Wille Magnertoft, Oscar Pöyliö, Liam Andersson och Sigge Lindh skriver alla utvecklingskontrakt med HV71. Juniorerna blir därmed kvar i verksamheten.

HV71 fick behålla Malte Gustafsson, född 2008, inför nästa säsong. Stortalangen förväntas gå in i A-laget på allvar från och med nästa säsong. Samtidigt har HV71 flera spännande spelare på väg fram. Inte minst i 07-kullen där Noel Skarby, Oscar Pöyliö, Liam Andersson och Sigge Lindh är framstående. Nu står det klart att kvartetten skriver på ett utvecklingskontrakt med klubben.

Precis som Wille Magnertoft, född 2006.

De fyra ovan har utgående HG-avtal samtidigt som Magnertoft blir senior nästa säsong. Nu finns däremot möjligheten att spela U20 som överårig samtidigt som han även kan bli utlånad.

— Det har varit kul att se alla fem spelarnas utveckling under förra säsongen i J20 och nu ska det bli spännande att följa dem även nästa år. Noel och Wille kommer också att träna med herrlaget under sommarträning och försäsongen, säger klubbens junioransvarige, Pelle Gustafsson, i ett pressmeddelande.

Inte minst Noel Skarby är en lovande spelare. Han var poängbäst i klubbens U20-lag under den gångna säsongen. 19-åringen har också gjort 33 juniorlandskamper under åren. Förra säsongen blev det sex matcher med HV71 i SHL. Nu väntas han alltså vara en del av A-laget redan under försäsongen.