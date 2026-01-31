”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.

Idag: Luleå.

Enorma kontinuiteten – nästan alla har kontrakt.

Sitter på jättekontrakt – är det hållbart?

Finns det plats för talangerna?

Fem forwards med utgående kontrakt – bara en av dem bör stanna.

Behöver knappt värva – dit ska de kika.

Så kan Luleå ställa upp nästa säsong.

Målvakter

Kontrakt:

Matteus Ward (26/27)

Joel Lassinantti (27/28)

Isak Sörqvist (27/28)

Utgående: –

Kommentar: Luleå har det väldigt gott ställt på alla positioner. Målvaktssidan är inget undantag. Båda A-lagsmålvakterna har kontrakt, precis som junioren Isak Sörqvist som kommer vara aktuell för en plats i JVM-truppen nästa säsong. Här behöver man inte vara någon Einstein för att räkna ut att en utlåning till ett hockeyallsvenskt lag ligger nära till hands nästa säsong. Sörqvist har förvisso fått chansen i CHL redan den här säsongen, men han lär såklart inte konkurrera ut Ward och Lassinantti nästa säsong.