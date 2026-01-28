”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.

Först ut: Brynäs.

Position för position – kontrakten som går ut – vilka ska man förlänga med?

Så kan de lösa målvaktsproblemet.

Spelarna att tacka av.

Brynäs drömvärvningar – kan bli bäst i serien.

Kan bli nya defensiva härföraren.

Är det dags att gå skilda vägar med klubbikonen?

Talangen lär inte bli kvar.

Vad händer med Bäckström och Silfverberg?

Ordern: ”Förläng!”

Justeringarna Alcén bör göra.

Så kan laget ställas upp nästa säsong.

Målvakter

Kontrakt:

Erik Källgren (26/27)

Utgående:

Damian Clara

Collin Delia

Kommentar: Målvaktsfrågan har varit den stora snackisen runt Brynäs de senaste fyra åren. Först minns vi ju röran med Anders Lindbäck och Veini Vehviläinen säsongen 22/23, och då valde man att sent omsider plocka in Jussi Olkinuora. Säsongen därpå tvingades Lindbäck lämna mitt under säsongen och junioren Damian Clara var då den enda A-lagsmålvakten de hade under en period innan Jared Coreau anslöt. Förra säsongen var tanken att Erik Källgren skulle vara typ SHL:s tydligaste förstemålvakt, men då klev istället sensationen Ludvig Persson fram och var en av SHL:s bästa målvakter medan Källgren hade svårt att övertyga annat än i enskilda matcher här och där.

Den här säsongen har Brynäs målvaktsprestationer kanske varit på en ”all time low”. Damian Clara har gjort det okej efter förutsättningarna, men Collin Delia har varit en dunderflopp och Erik Källgren har inte fått till det efter comebacken från sin långa rehab. Det ska dock sägas att Källgren nu kommer från en vecka med tre raka starter där han stått för tre okej prestationer.

Kanske börjar en liten form infinna sig?