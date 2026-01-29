Färjestad: Spelarna att förlänga med – och släppa
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.
Idag: Färjestad.
- Positionen som lämnas orörd.
- Uppmaningen: Bryt med tänkta toppspelarna.
- Trots kontrakt – dags för egenfostrade spelaren att lämna.
- Kan man titta på konkurrentens toppback?
- Stjärnan sägs vara på väg in – en perfekt värvning.
- På väg in 2023 – läge att värva nu istället?
- Jätteläge att de JVM-hjälten en större roll.
- Förslaget: Så kan de ställa upp nästa säsong.
Läs också: Genomgången av Brynäs inför 26/27
Målvakter
Kontrakt:
Emil Larmi (26/27)
Melker Thelin (26/27)
Den här artikeln handlar om:
Albert Wikman Christoffer Jansson David Tomásek Emil Larmi Filip Roos Gabriel Carlsson Jack Berglund Joakim Nygård Joel Kellman Linus Johansson Lucas Forsell Magnus Nygren Måns Goos Marian Studenic Melker Thelin Noel Fransén Oskar Steen Per Åslund Radim Zohorna Victor Ejdsell Viktor Lodin