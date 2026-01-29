”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.

Idag: Färjestad.

Positionen som lämnas orörd.

Uppmaningen: Bryt med tänkta toppspelarna.

Trots kontrakt – dags för egenfostrade spelaren att lämna.

Kan man titta på konkurrentens toppback?

Stjärnan sägs vara på väg in – en perfekt värvning.

På väg in 2023 – läge att värva nu istället?

Jätteläge att de JVM-hjälten en större roll.

Förslaget: Så kan de ställa upp nästa säsong.

Målvakter

Kontrakt:

Emil Larmi (26/27)

Melker Thelin (26/27)