Därför väljer Victor Söderström bort Brynäs

Det blir ingen återkomst för Victor Söderström till Brynäs. I stället väljer backen spel i Schweiz efter sin andra sejour i Nordamerika. Nu förklarar han varför.

– Självklart fick jag frågan om att spela här igen, säger han i en intervju med Gefle Dagblad.

Victor Söderström valde bort Brynäs för spel i Schweiz. Foto: Jerome Davis/Icon Sportswire via AP Images

Säsongen 2024/25 var Victor Söderström en av SHL:s bästa backar. Han hjälpte nykomlingen till SM-final och fick Salming Trophy som årets svenska back. Det ledde till ett NHL-kontrakt med Boston Bruins den här gångna säsongen. Hans andra sejour i Nordamerika efter fyra säsonger i Arizona Coyotes organisation mellan 2020 och 2024.

Det blev emellertid bara åtta NHL-matcher för 25-åringen. Resten av tiden tillbringades i AHL med farmarlaget Providence Bruins.

När kontraktet nu löper ut efter säsongen hoppades många på en återkomst till Brynäs. Så blir det emellertid inte. För en vecka sedan meddelade schweiziska Biel-Bienne att de sajnat svensken till ett tvåårskontrakt.

I en intervju med Gefle Dagblad förklarar Söderström hur han resonerat.

– Inte så nära, svarar han på frågan hur när det var att det blev Brynäs igen.

– Såklart har vi en god kontakt, jag och Johan Alcén. Vi pratar rätt ofta om olika saker. Han frågar mig om spelare jag spelat med eller mot och så där. Självklart fick jag frågan om att spela här igen, men vi kom aldrig så långt som att vi diskuterade kontrakt eller så.

Victor Söderström vill spela tills han är 40 år

Anbudet från Schweiz lockade. Samtidigt stänger inte Skutskärssonen någon dörr till en återkomst till Brynäs i framtiden.

– Jag är glad att jag fick spela den där säsongen i Brynäs. Jag hittade glädjen till hockeyn igen och i framtiden är såklart Brynäs alltid ett alternativ. Jag är bara 25 än och kan ju spela i minst tio år till om kroppen håller. Jag minns att Ryan Gunderson sa till mig att han skulle spela tills han var 40 – och det gjorde han. Så det är väl målet, att ta rygg på Gunderson.

Helt givet att det blir spel i Schweiz är det inte ännu. Möjligheten till ett nytt NHL-kontrakt lever.

– Får jag ett nytt kontrakt med Boston, som jag accepterar innan 15 juni, nappar jag på det och åker tillbaka, säger Victor Söderström.

På 57 matcher i AHL samlade den tidigare JVM-backen på sig 30 poäng (9+21). I NHL blev det en assist på åtta matcher.

