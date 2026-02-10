Prenumerera

Djurgården: Spelarna att förlänga med – och släppa

Måns Karlsson
Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.

Idag: Djurgården.

  • Förvåningen över beslutet.
  • Backarna att förlänga med.
  • Är tilltänkta stjärnvärvningen rätt för Djurgården?
  • Kan han vända hem?
  • Spelarna att gå skilda vägar med.
  • Vad händer med Krüger?
  • Kan de värva Djurgårdssupportern?
  • Djurgårdens dilemma på forwardssidan.
  • En chans att fixa till sitt problem.
  • Så kan Djurgården ställa upp.

Målvakter

Kontrakt:

Magnus Hellberg (26/27)

Daniel Marmenlind (27/28)

Utgående:

Kommentar: Här hade Djurgården ett beslut att fatta, och det beslutet tog Niklas Wikegård för ett par veckor sedan. Han valde att förlänga med Daniel Marmenlind, som därmed blir kvar i Djurgården i ytterligare två år. Ett beslut som jag för all del kan förstå, men som jag ändå tycker kom lite väl snabbt.

