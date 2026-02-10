Djurgården: Spelarna att förlänga med – och släppa
Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.
Idag: Djurgården.
- Förvåningen över beslutet.
- Backarna att förlänga med.
- Är tilltänkta stjärnvärvningen rätt för Djurgården?
- Kan han vända hem?
- Spelarna att gå skilda vägar med.
- Vad händer med Krüger?
- Kan de värva Djurgårdssupportern?
- Djurgårdens dilemma på forwardssidan.
- En chans att fixa till sitt problem.
- Så kan Djurgården ställa upp.
Målvakter
Kontrakt:
Magnus Hellberg (26/27)
Daniel Marmenlind (27/28)
Utgående:
–
Kommentar: Här hade Djurgården ett beslut att fatta, och det beslutet tog Niklas Wikegård för ett par veckor sedan. Han valde att förlänga med Daniel Marmenlind, som därmed blir kvar i Djurgården i ytterligare två år. Ett beslut som jag för all del kan förstå, men som jag ändå tycker kom lite väl snabbt.
