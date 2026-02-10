”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vi är inne i den tid på säsongen då spelare med utgående kontrakt i allt större utsträckning börjar skriva på för andra lag. Därför går Måns Karlsson igenom kontraktsläget i SHL-lagen och ger er det senaste kring spelarna med utgående kontrakt – samt ger sin egen bild av vilka spelare lagen bör försöka förlänga med och släppa.

Idag: Djurgården.

Förvåningen över beslutet.

Backarna att förlänga med.

Är tilltänkta stjärnvärvningen rätt för Djurgården?

Kan han vända hem?

Spelarna att gå skilda vägar med.

Vad händer med Krüger?

Kan de värva Djurgårdssupportern?

Djurgårdens dilemma på forwardssidan.

En chans att fixa till sitt problem.

Så kan Djurgården ställa upp.

Målvakter

Kontrakt:

Magnus Hellberg (26/27)

Daniel Marmenlind (27/28)

Utgående:

–

Kommentar: Här hade Djurgården ett beslut att fatta, och det beslutet tog Niklas Wikegård för ett par veckor sedan. Han valde att förlänga med Daniel Marmenlind, som därmed blir kvar i Djurgården i ytterligare två år. Ett beslut som jag för all del kan förstå, men som jag ändå tycker kom lite väl snabbt.