Prenumerera

Logga in

John Dahlström lämnade AIK – ryktas till konkurrenten

Author image
Frida Bostedt
Praktikant

Följ HockeySverige på

Google news

John Dahlström har hittat sin nya klubb till den kommande säsongen.
Det blir i seriekonkurrenten Visby Roma, det uppger Expressen.

John Dahlström ryktas gå till Visby Roma
Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån

För ungefär en månad sedan stod det klart att John Dahlström lämnar AIK efter en säsong i klubben. Nu verkar det som att forwarden har hittat sin nya klubbadress.

Enligt uppgifter till Expressen ska 29-åringen vara på väg till nykomlingen Visby Roma.

Under säsongen 2024/2025 spelade Dahlström i Kalmar där han fick poängproduktionen att lossna. På 26 matcher stod forwarden för 25 poäng (16+9). Förväntningarna var att han skulle kunna bidra med offensiv spets även i AIK, men tiden i Stockholm blev inte som planerad efter en skadedrabbad säsong. Han landade på 12 poäng (4+8) på 40 matcher.

Nu hoppas 29-åringen hitta tillbaka till formen i Visby Roma.

Adressen blir hans sjunde klubb i Hockeyallsvenskan under karriären.

Source: John Dahlström @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen