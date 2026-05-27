John Dahlström lämnade AIK – ryktas till konkurrenten
Följ HockeySverige på
Google news
John Dahlström har hittat sin nya klubb till den kommande säsongen.
Det blir i seriekonkurrenten Visby Roma, det uppger Expressen.
För ungefär en månad sedan stod det klart att John Dahlström lämnar AIK efter en säsong i klubben. Nu verkar det som att forwarden har hittat sin nya klubbadress.
Enligt uppgifter till Expressen ska 29-åringen vara på väg till nykomlingen Visby Roma.
Under säsongen 2024/2025 spelade Dahlström i Kalmar där han fick poängproduktionen att lossna. På 26 matcher stod forwarden för 25 poäng (16+9). Förväntningarna var att han skulle kunna bidra med offensiv spets även i AIK, men tiden i Stockholm blev inte som planerad efter en skadedrabbad säsong. Han landade på 12 poäng (4+8) på 40 matcher.
Nu hoppas 29-åringen hitta tillbaka till formen i Visby Roma.
Adressen blir hans sjunde klubb i Hockeyallsvenskan under karriären.
Source: John Dahlström @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: