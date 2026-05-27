John Dahlström har hittat sin nya klubb till den kommande säsongen.

Det blir i seriekonkurrenten Visby Roma, det uppger Expressen.

För ungefär en månad sedan stod det klart att John Dahlström lämnar AIK efter en säsong i klubben. Nu verkar det som att forwarden har hittat sin nya klubbadress.

Enligt uppgifter till Expressen ska 29-åringen vara på väg till nykomlingen Visby Roma.

Under säsongen 2024/2025 spelade Dahlström i Kalmar där han fick poängproduktionen att lossna. På 26 matcher stod forwarden för 25 poäng (16+9). Förväntningarna var att han skulle kunna bidra med offensiv spets även i AIK, men tiden i Stockholm blev inte som planerad efter en skadedrabbad säsong. Han landade på 12 poäng (4+8) på 40 matcher.

Nu hoppas 29-åringen hitta tillbaka till formen i Visby Roma.

Adressen blir hans sjunde klubb i Hockeyallsvenskan under karriären.

