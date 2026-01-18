”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Arvid Holms intåg och succé har gett en mindre roll i Rögle. Nu uppger Expressen att Christoffer Rifalk kommer att lämna efter säsongen – för spel i Finland.

Christoffer Rifalk ser ut att vara på väg till Finland. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidsson.

Det blir ingen åttonde säsong i Rögle BK för Christoffer Rifalk.

29-åringen, som blivit tydlig tvåa bakom Arvid Holm, ska vara på väg bort både från Ängelholmsklubben och SHL, enligt Expressen. Uppgifter kommer under söndagen efter att Rifalk endast spelat en match hittills i januari. Totalt har den tidigare Oskarshamns-hjälten vaktat målet vid tolv tillfällen 2025/26.

För Expressen ger även burväktaren själv svar på det hela.

– Det finns lite att ta ställning till. Men som sagt, det är inget jag vill ska ta fokus, utan mitt fokus är att göra det så bra jag kan när jag får chansen att stå, säger han till tidningen.

På väg till Finland – pratar med Sjöström

Kalix- och Luleå-fostrade killen har ett kontrakt som går ut efter 2025/26, men ser alltså ut att vara på väg till Finland. Han bekräftar dock samtidigt att det pågår diskussioner med Rögles sportchef Hampus Sjöström.

Detta skulle bli första gången i karriären som Rifalk spelar sin hockey utanför Sverige. Luleå och Kalix var klubbarna som tog hand om honom under de första åren, och därifrån spelade han upp Oskarshamn till SHL 2019. I högstaligan har det totalt blivit 187 grundseriematcher och 48 i slutspel.

